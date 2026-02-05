Nagy Feró a Lázárinfón: Amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Olyan, mintha én csinálnám

Lázár János építési és közlekedési miniszter Lázárinfó nevű fórumot tartott Vácon, Rétvári Bence KDNP-s képviselővel együtt, ahol Lázár beszéde után Nagy Feró tette fel az első kérdést, de előbb bejelentette, hogy tiszteletbeli rockerré nevezi ki Lázár Jánost.

Mert amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Olyan, mintha én csinálnám.

– mondta Nagy Feró, majd fél mondatban arra panaszkodott, hogy ma már mindenki tud énekelni, és végül feltett egy kérdést, hogy mi a terv arra, ha az ukránok be akarnak avatkozni a magyar választásokba.

Lázár most is egybegyűjtötte a legtöbb kérdést, amiből az első adag szinte kizárólag kormánypárti kérdésekből állt. Miért akar Ukrajna még több pénzt, miért akarja a Tisza kivezetni a 13-ik havi nyugdíjat, és mit tud Magyar Péter, hogy egyből visszaszerezné az uniós forrásokat.

Miniszterelnök úr

Lázár szerint ma egy M2-es autópálya árát fizeti be Magyarország az uniós költségvetésbe, amit szerinte fel fognak emelni, a támogatásokat lecsökkentik, és Ukrajnába küldik az eurókat, amiket a váciaktól beszednek. A következő hétéves költségvetés tervezetében egyébként nem ez van, a Magyarországnak járó keret 20 százalékkal nagyobb, mint a mostani ciklusban volt.

Lázár a 13. havi nyugdíjra adott válaszában egy hosszú fejtegetés végén elárulta, hogy Magyarországon ma egyetlen ember van, aki ötmillió forint feletti nyugdíjat kap. Az EU-s forrásokat pedig szerinte Orbán Viktor is haza fogja tudni hozni, ha elegen szavaznak rá.

Egy kérdező egy ponton véletlenül miniszter úr helyett miniszterelnök úrnak hívta Lázárt, aki félmosollyal hallgatta, ahogy a közönség nevet és tapsol, majd azt mondta:

Meg se merek szólalni, még baj lesz belőle.

Az eset nem is csak egyszer történt meg, egy másik kérdező is miniszterelnöknek hívta véletlenül, amit a miniszter már nem vett magára.

Lázár a korábbi, cigányokról szóló mondatairól azt mondta, sokan mondták neki, hogy ne tartson lázárinfókat, de ő őszintén, a jobbítás szándékával szeret beszélni. Azt is elmondta, hogy a vita szerinte arról szól, mit jelent a tartalék szó. Ő szeretné, ha több százezer magyar dolgozni tudna, és erre a szegény rétegek lehetnek képesek, így értette a tartalék szót.