Bár még csak február van, de máris megvan az év legszórakoztatóbb híre. A 444 számolt be az óbudai plüssmackólopás részleteiről, ami kapcsán egy ártatlan, Szegeden élő nőt gyanúsítottak meg. Csavar a történetben, hogy a meggyanúsított nő a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a tetthelytől 170 kilométerre tartózkodott.

T. 2025 tavasszal kapott idézést a rendőrségtől, hogy gyanúsítottként jelenjen meg az óbudai kapitányságon. Bár az ügy részleteiről nem osztottak meg információt a T.-vel, azt elárulták, hogy egy év elejei bűncselekmény kapcsán az arcfelismerő rendszerük T.-t az azonosította elkövetőként.

T.-nek annak ellenére kellett megjelennie a kihallgatáson, hogy jelezte, hogy a mackórablás időpontjában Szegeden tartózkodott. A rendőrségen kiderült, hogy a bűntény egy Vörösvári úti virágboltnál történt, ahol egy hatalmas, ember nagyságú macit loptak el. A plüssmedvelopás valójában csel volt. A rablók terve az volt, hogy amíg az eladó a tolvaj után ered, annak társa kirámolja a boltot. Ez végül nem történt meg, az eladó a boltban maradt.

100 százalékos egyezés

Az igazán nagy meglepetés viszont az volt, amikor T.-nek megmutatták a kamerafelvételeket, amelyen egy olyan nő szerepelt, aki semmilyen szempontból sem hasonlított rá. Ez annak ellenére történt, hogy az arcfelismerő program 100 százalékos egyezést mutatott.

Bár ezen a ponton már mindenkinek egyértelmű volt, hogy nem T. az elkövető, csak úgy tudta bizonyítani az ártatlanságát, hogy magával vitte a munkahelyi jelenléti ívét, ami igazolta, hogy a rablás idején Szegeden tartózkodott. Ez azért is fontos, mert T. azt az információt kapta, hogyha nem tudta volna igazolni a jelenléti ívekkel a szegedi tartózkodását, bizonyosan rabosítást kezdeményeztek volna a büntetőeljárással párhuzamosan.

Ez azért is különös, mert a Tévhitek helyett tények az arckép-azonosításról rendőrségi közlemény szerint az arcképelemzési program által talált egyezéseket emberek is megvizsgálják. Ez alapján a T.-vel történt félreértés nem történhetett volna meg, hiszen ha valaki összevetette volna a képét a mackótolvajéval, rájött volna az eltérésre.

A 444 megkereste az ügyben TASZ jogászát, Remport Ádámot is, aki szerint csupán a arcfelismerő rendszer által talált egyezése alapján nem is lehetne meggyanúsítani az embert.

Akit pedig a plüssmackó sorsa érdekel: a medve sajnos nem lett meg, az ügyet lezárta a rendőrség.