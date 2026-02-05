a nagy őstohl andrás
A Nagy Ő kiesője szerint „csalódás, mennyire nagyon sovány” Stohl András

2026. 02. 05.
Stohl András két nőt is hazaküldött A Nagy Ő legutóbbi adásában, egy pedig nem fogadott el tőle rózsát. Az egyik kieső Melinda volt (a korábban kiesett Ivyval karöltve), aki másnap a Mokka stúdiójában beszélt érzéseiről a távozást illetően.

Istenes László megkérdezte tőlük, olyan volt-e Stohl élőben, mint a tévéképernyőkön keresztül, vagy valami negatívumról be tudnak-e számolni.

Negatív, hogy nagyon sovány szerintem. Én még nem találkoztam vele élőben, mondtam is neki: mi van, nem főz rád senki? Nekem csalódás volt, hogy ennyire nagyon sovány. Sportol alkat, pasiként nagyon bejön.

Ivy szerint „sokkal jobb, mint a képernyőkön”. Végül mindkét nő hozzátette, ha a színész-műsorvezető újabb esélyt adna nekik, élnének vele, a kiesés ellenére is.

Egyébként a műsorban Kiara Lorddal került intim közelségbe Stohl András.

20 fotó
