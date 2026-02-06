Mintegy 4,5 millió lányt fenyeget idén a nemi szerv megcsonkításának veszélye – figyelmeztetnek az ENSZ szakosított szervezetei.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF pénteken, a nemi csonkítással szembeni zéró tolerancia világnapján újfent elítélte ezt a gyakorlatot. Az eljárás során részlegesen vagy teljesen eltávolítják a női nemi szervek külső részét, rendszerint pubertáskor, de gyakran már öt évnél fiatalabb lányoknál is.

Afrikai, ázsiai és közel-keleti országokban gyakori eljárás, általában a hagyománnyal vagy vallási okokkal indokolják, mondván, hogy így biztosítják a lányok szüzességét. A beavatkozás gyakran okoz súlyos, az élet végéig tartó egészségügyi komplikációkat, fertőzéseket, belső vérzést, terméketlenséget és az anyaság során előforduló problémákat.

A szóban forgó szervezetek szerint mintegy 230 millió lány, illetve asszony szenved a nemi csonkítás következményeitől a világon.

Egészségneveléssel és felvilágosító módszerekkel 1990 óta sikerült némileg visszaszorítani ezt a gyakorlatot. Akkoriban az érintett országokban minden második lányt alávetettek az eljárásnak, manapság csak körülbelül minden harmadikat. Ugyanakkor a nemi csonkítás elleni harcot nehezíti a segélyek leállítása és az eljárás elleni küzdelem akadályozására irányuló rendszeres kísérletek, illetve amikor biztonságosnak nevezik az eljárást, ha egészségügyiek végzik el – mutatnak rá az ENSZ-szervezetek.

(MTI)