OBH figyelmeztet: A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik

Finoman elhatárolódott az Országos Bíróság Hivatal (OBH) attól a héten kiadott veszélyhelyzeti kormányrendelettől, amellyel egyszerűen megszünteti a kormány az ellene indított pereket, amiket a szolidaritási adó miatt kezdeményeztek a kárvallott önkormányzatok.

Az Alaptörvény C. cikkének (1) bekezdése szerint a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. Ennek megfelelően az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint a bíróságok feladata az igazságszolgáltatás, e tevékenységük keretében döntenek – többek között – közigazgatási jogvitákban is. A bíróságok ítélkező-tevékenységük során mindenkor az adott eljárásra irányadó perrendi szabályok szerint járnak el, mely jogszabályok nem csupán az ügy érdemi elbírálásával kapcsolatban adnak iránymutatást, hanem más jellegű eljárási cselekmények lefolytatására is lehetőséget biztosítanak

– írta az OBH a 24.hu-nak, amikor arról kérdeztük, hogy hogyan fogadták a nagy vitát kiváltó kormányrendeletet, és nem tartják-e aggályosnak, hogy a végrehajtó hatalom beleszól egy másik hatalmi ág működésébe.

„Valamennyi eljárási kódex lehetővé teszi a bíróság számára, hogy – törvényben meghatározott feltételek esetén – az Alkotmánybíróságnál jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló eljárást, illetőleg az Európai Unió Bíróságnál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen. Hogy melyik eljárásban és mikor van helye ilyen intézkedésnek, annak eldöntése mindenkor az adott ügyben eljáró bíró vagy bírói tanács hatáskörébe tartozik, mely során ugyanúgy érvényes a független és pártatlan eljárás követelménye, mint bármely más bírói tevékenység esetén” – szögezte le az OBH, amely ezek szerint kiállt az érintett bíróságok mellett, amelyek nem szüntették meg a pert a kormányrendeletnek megfelelően, hanem normakontrollt kértek az Alkotmánybíróságtól és az Európai Bírósághoz is fordultak.

Mint beszámoltunk róla, kedd este, az ukrajnai háborús veszélyhelyzetre hivatkozva kiadott kormányrendeletben avatkozott be a kormány visszamenőleges hatállyal az önkormányzatokat sújtó szolidaritási adóval kapcsolatos jogvitákba, így hiába kapott például többször is jogvédelmet a fővárosi önkormányzat, a kormány egyetlen döntéssel kihozta magát végső győztesnek, amit alkotmányjogászok és ügyvédek is gyalázatosnak minősítettek.