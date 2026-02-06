icelas vegasgregory bovino
Kitették az ICE korábbi parancsnokát egy Las Vegas-i kocsmából

Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
2026. 02. 06. 21:53
Biztonsági okokra hivatkozva kiküldték az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (Immigration and Customs Enforcement, ICE) tisztjét, Gregory Bovinót, a minneapolisi bevándorlási razziák vezéralakját egy Las Vegas-i sportkocsmából, írja a The Las Vegas Sun . A bárban szórakozók biztonságérzetére hivatkozva a hely egyik alkalmazottja megkérte az 55 éves tisztet, hogy távozzon.

A hely üzemeltetője azt mondta, a bár magánvállalkozás, és fenntartják a jogot arra, hogy azt szolgáljanak ki, akit akarnak.

Bovino volt az egyik vezetője annak az idegenrendészeti razziasorozatnak, amelynek egy intenzív osztályon dolgozó amerikai állampolgár, Alex Pretti, valamint egy 37 éves háromgyerekes anyuka Renee Nicole Good is áldozata lett. Mindkettőjüket a bevándorlási hivatal ügynökei lőtték le.

Az ICE-akciók nyomán kialakult feszültségről itt írtunk részletesen.

