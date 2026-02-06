Kitették az ICE korábbi parancsnokát egy Las Vegas-i kocsmából

Biztonsági okokra hivatkozva kiküldték az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (Immigration and Customs Enforcement, ICE) tisztjét, Gregory Bovinót, a minneapolisi bevándorlási razziák vezéralakját egy Las Vegas-i sportkocsmából, írja a The Las Vegas Sun . A bárban szórakozók biztonságérzetére hivatkozva a hely egyik alkalmazottja megkérte az 55 éves tisztet, hogy távozzon.

A hely üzemeltetője azt mondta, a bár magánvállalkozás, és fenntartják a jogot arra, hogy azt szolgáljanak ki, akit akarnak.



Seen around town: Border Patrol commander Greg Bovino appears to have made a stop in Las Vegas following his departure from the ongoing Minnesota operation. pic.twitter.com/VV8S9PQ2CW — Kyle Chouinard (@Kyle_Chouinard) January 30, 2026

Bovino volt az egyik vezetője annak az idegenrendészeti razziasorozatnak, amelynek egy intenzív osztályon dolgozó amerikai állampolgár, Alex Pretti, valamint egy 37 éves háromgyerekes anyuka Renee Nicole Good is áldozata lett. Mindkettőjüket a bevándorlási hivatal ügynökei lőtték le.

