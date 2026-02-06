Kanye West felesége azt mondja, az ő ötlete volt az állandó pucérkodás – de ennek most vége

A tavalyi Grammy-díjátadón nagy port kavart, hogy a talpig felöltözött Kanye West mellett a feleségén, Bianca Censorin semmi nem volt egy teljesen átlátszó ruhán kívül. Ráadásul ez nem az egyetlen alkalom volt, hogy szinte meztelenül mutatkozott. Sokáig egyikük sem adott magyarázatot a jelenség okaira (sokan feltételezték, hogy West öltözteti kénye-kedve szerint a párját, a lehetséges okokról akkoriban a 24.hu-n hosszú cikket írtunk), Censori azonban most megtörte a csendet, és magára vállalta a felelősséget.

Miért volt folyton meztelen Bianca Censori?

Censori most először adott nagyinterjút, és a Vanity Fairnek elismerte, hogy „megszállottja volt a meztelenségnek”, amit a performanszművészi munkájának részének tekintett, és mindig saját döntése volt, amikor ruha nélkül jelent meg.

Nem csinálnék olyasmit, amit nem akarok

– szögezte le.

A magazin megemlíti, hogy a Grammy-gálás megjelenésének köszönhetően Censori lett 2025-ben a legkeresettebb nő a Google-on.

Nem akarok dicsekedni, de ilyen pozíciót eddig senkinek nem sikerült elérnie úgy, hogy közben egyetlen szót sem szólt

– értékelte teljesítményét, hozzátéve, hogy szerinte nem a fedetlen mellei, hanem inkább csendes misztikuma miatt övezte őt nagy érdeklődés.

A kritikus hangok sem zavarták vagy érintették meg különösebben, mert úgy véli, mindenkinek megvan a joga a saját véleményéhez. Számára csak az számított, hogy kifejezhette önmagát.

Sosem kényszerítették, most azonban felhagy a meztelenkedéssel

Arra felvetésre, miszerint Kanye West kényszerítette őt minderre, Censori úgy reagált: a férjével csapatként működnek együtt, és közösen találják ki a szettjeit.

Ez egy kollaboráció, soha nem mondta meg, hogy mit tegyek. Ha Gianni Versace felesége lennél, szerinted ő nem adna neked ruhákat?

Bianca Censori azt mondja, egyelőre befejezte a meztelenséget, és egy ideje más művészi tevékenységek felé fordult.

„Az életem a művészetem. Hát nem idegesítő?” – tette fel a kérdést.