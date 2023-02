Videón, ahogy lecsap a világ leggyorsabb hala

Nem meglepő, hogy a világ leggyorsabb halának tartott lény tanulmányozása óriási kihívást jelent a kutatóknak, hiszen nem tudnak vele lépést tartani. Éppen ezért nagyon keveset tudunk arról, miként vadásznak az amerikai vitorláskardoshalak (Istiophorus platypterus) – írja az IFLScience.

Azt már sikerült dokumentálni, ahogy csoportosan terelik a prédahalakat a tengerfelszín felé, hogy lecsaphassanak rájuk, de ez ritkán fordul elő. Ezek az állatok jellemzően magányos ragadozók és többnyire egyedül vadásznak, csakhogy ideáig senki sem tudta hogyan. Nemrégiben azonban kutatóknak sikerült videókamerát és adatgyűjtőt erősíteniük egy vitorláskardoshalra, és lencsevégre kapniuk, amint üldözőbe vesz egy tonhalat.

Bár a felvételen nem látszik, hogy sikerül-e elkapnia a prédát, a szakértők szerint jól látható, amint a vitorláskardoshal megrázza a fejét, amely általában nyeléskor történik, tehát feltételezhetően sikeres volt a vadászat.

Bár az amerikai vitorláskardoshalak közel 30 kilométer per órás sebességet is képesek elérni, ez a példány alig több mint 11 kilométer per órával úszott. A kutatók úgy vélik, azért „fogta vissza magát” az állat, hogy jobban tudjon manőverezni.

Az egyedülálló felvétel mellett a tudósoknak sikerült 24 órán keresztül megfigyelnie az egyed szokásait, életműködéseit. A szakértők szerint ez a kutatás lehet a kiindulópontja ezen rejtélyes ragadozók megértésének.