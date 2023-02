150 kilogrammos pingvin csontjaira bukkantak

A valaha élt legnagyobb ismert pingvin maradványaira bukkantak Új-Zélandon, a 154 kilogrammos óriás 50 millió évvel ezelőtt élt – írja a Live Science. Az újonnan felfedezett faj a Kumimanu fordycei nevet kapta Ewan Fordyce őslénykutató tiszteletére.

A fosszíliát nyolc másik maradvány mellett találták meg, közülük öt szintén újonnan felfedezett pingvinfajhoz (Petradyptes stonehousei) tartozik, egyikük egy óriáspingvin, a maradék kettő eredetét pedig nem sikerült meghatározni. A felfedezésekről szóló, február 9-én publikált tanulmány szerint a Petradyptes stonehousei egyedei nagyjából 50 kilogrammot nyomhattak, testhosszukat nem sikerült megállapítani.

The penguins are out of the box again! I’m so happy to share our results our team @KsepkaLab @NZfauna, @trayc7, Will Pett @fieldpalaeo and @TennysonAlan, presents you two new penguin species: and . pic.twitter.com/5UOtR1aNbe

