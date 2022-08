Videón, ahogy a kínai rakéta darabjai elégnek a légkörben

Vasárnap visszahullottak a Csang-cseng 5B kínai rakéta maradványai a Földre – írja a Reuters. Az űrszemét valahova az Indiai-óceánba esett, de a NASA szerint a Kínai Nemzeti Űrügynökség nem hajlandó pontos adatokat megosztani a becsapódási útvonalról.

A Csang-cseng 5B július 24-én, pekingi idő szerint 14 óra 22 perckor startolt el a Hainan állambeli Wenchang indító központból. A rakéta egy 22 tonnás laboratóriummodult vitt a Nemzetközi Űrállomásra.

A rakéta darabjai magyar idő szerint vasárnap 18:45-kor értek a felszínre valahol az Indiai-óceánon, de a „visszatérési technikai szempontokkal, például a törmelék esetleges szétszóródásának helyével” kapcsolatos kérdéseket Kína nem osztotta meg az amerikai űrhivatallal.

Malajziából több videót töltöttek fel közösségimédia-felületekre a visszatérésről.

Wow. Chinese rocket stage just re-entered the atmosphere over Borneo. This is the 13th piece of space debris weighing more than 6.5 tons to re-enter the atmosphere in an uncontrolled descent since 2000. This one weighed about 21 tons when it re-entered and broke apart. https://t.co/o7ymcWsdck

— Angelo Young (@angeloyoung_) July 30, 2022