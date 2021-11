Az ENSZ klímacsúcsa jelen formájában halálra ítéli a legsérülékenyebbeket

A bizalmatlanság és a transzparencia hiánya az egyik legnagyobb kérdése az ENSZ klímakonferenciájának: ahogy a COP26 Glasgow-ban a vége felé közeledik, úgy kristályosodnak ki a pesszimista hangok a tömegből. Közülük az egyik legmeghatározóbb Vanessa Nakate aktivista, aki a magasszintű klímaaktivisták (High-Level Climate Champions) eseményén beszélt arról, mennyire nem lehet hibáztatni a fiatalokat és a fejlődő országokat, hogy nem hisznek már a fejlett országok ígéreteinek.

„Sokan már most sikeresnek nevezik a COP26-ot. Pedig volt előtte 25 másik, és ahogyan ennek vége lesz, az ígéretek és vállalások megtörténnek, a kibocsátások tovább fognak nőni, ahogy eddig is tették” – mondta Nakate. Van is rá alapja, hogy ezt gondolja: a Klíma Átláthatósági Jelentés szerint például a világ 20 leggazdagabb országában gyors ütemben nő a karbonkibocsátás még 2021-ben is. A világ pedig jelenleg nemhogy a 1,5 Celsius-fokos melegedést nem érte el, de egyenesen 2,4 foknál tart,

Nakate szerint pedig ez halálos ítélet rengeteg sérülékeny közösség számára.

A klímaaktivista erős szavakkal hívta ki az országokat és vállalatokat arra, hogy bizonyítsák be: nincs igaza. „A világ vezetői idejönnek a privát repülőiken, és ígéreteket, vállalásokat tesznek. De ígéretek nem fogják csökkenteni a kibocsátást.”

Hasonlóan erősen szólt oda a kormányoknak és vállalatoknak António Guterres, az ENSZ főtitkára is. „Az országoknak fel kell gyorsítaniuk. Még mindig jóval a 2 Celsius-fokos melegedés felett vagyunk. A szénnek még mindig nincs ára. Nem később kell cselekedni, hanem most.” Guterres és Nakate legerősebb szavait is hatalmas taps fogadta a COP előadótermében.

A nettó nulla kibocsátású jövő nemcsak a kormányokon múlik, hanem a vállalatokon és a privát szférán is – ennek navigálására jött létre a 2016-os klímakonferencián Marrákesben a Marrákes Szövetség, amelynek feladata az, hogy összefogja és rendszerezze azokat a vállalatokat, amelyek nettó nulla kibocsátást tűztek ki maguk elé.

Már 320 cég, civil szervezet és koalíció vesz részt a szövetségben.

A Race to Zero kampány összesíti a nem kormányzati szereplők klímakampányait. A Race to Zero is a hitelességet tartja az egyik legfontosabb alappillérének. Nigel Topping, az egyik klímabajnok elmondta: három fő eleme van a kampánynak, közülük az egyik a privát finanszírozás elősegítése, a másik a legsérülékenyebbek ellenállóképességének erősítése, a harmadik pedig a helyi igények felmérése, nem a globális átlag alapján zajló munka.

„A szegények és a perifériára szorult emberek szenvedik meg a legjobban a klímaváltozás következményeit, ezért fel kell erősítenünk a hangjukat” – mondta, ami ismét tapsvihart váltott ki az országok képviselőiből és a civil szervezetek megfigyelőiből.