Vérszegény lett a megállapodás a kibocsátásmentes közlekedésről

Még mindig várjuk, hogy az elektromos járművek korszaka elérkezzen, és az ENSZ Glasgow-ban rendezett klímacsúcsán most egy lépéssel közelebb kerültünk hozzá: a közlekedéssel foglalkozó tematikus napon 30 ország (köztük 23 fejlett ország) egyezett meg abban, hogy 2040-ig mindenhol, 2030-ig pedig a fejlett piacokon elérhetővé, megfizethetővé és fenntarthatóvá teszi a határain belül a kibocsátásmentes járműveket. Néhány fejlődő ország is beállt a sorba, például India, Ruanda és Kenya is vállalta, hogy felgyorsítja az átállást az ilyen eszközökre. A megállapodást 11 autógyártó is aláírta, többek között a Ford, GM és Volvo is.

15 ország külön kötelezettséget vállalt arra is, hogy 2040-ig az új teherautók és autóbuszok 100%-ban zéró kibocsátásúak legyenek.

A Világbank vállalta, hogy 200 millió dollárt csoportosít át a következő tíz évben arra, hogy szénmentesítse a közúti szállítóipart a fejlődő országokban. A Nulla Emissziós Járművekre Való Átállás Tanácsa (Zero Emission Veichle Transition Council, ZEVTC) ki fogja adni az első akciótervét 2022-ben, amely ki fog térni rá, hogyan lehet ezekben az országokban felgyorsítani az átállást.

19 ország abban is megállapodott, hogy támogatja az úgynevezett zöld szállító folyosók létrehozását a tengereken és óceánokon. Ezek két kikötő közötti szállító útvonalak lesznek, amelyeken kibocsátásmentes forgalom mozoghat csak.

Az eredmények nem mondhatók különösebben jelentősnek abból a szempontból, hogy a világ legnagyobb autópiacai, Kína, az Egyesült Államok, Németország, Japán és Dél-Korea, valamint két nagy autómárka, a Toyota és a Volkswagen nem írt alá vállalást.