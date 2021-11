Párizs és a Microsoft is díjat nyert az ENSZ klímaversenyén

Kihirdették az ENSZ Global Climate Action Awards (globális klímaakciókért járó díj) nyerteseit tegnap a COP26 klímakonferencián Glasgow-ban. A díjat három kategóriában osztották ki, nyert város, nonprofit szervezet és óriás techvállalat is.

A klímavezetők kategóriában díjat kapott Párizs városa, amely 2050-ig teljesen kibocsátásmentes szeretne lenni,

Samsø szigete, amely teljesen átalakította az energiaellátását megújuló alapúra, illetve Guadalajara, amely egy óriási városi területet lefedő akciótervével vívta ki az elismerést.

A finanszírozással kapcsolatos kategóriában a SunFunder kapott díjat, amely Afrikában finanszíroz napelemes rendszereket, valamint a Global Innovation Lab for Climate Finance, amely különböző befektetőktől származó összegeket kezel, és fenntartható célokra fordítja, az Energise Africa, amely közösségi finanszírozással épít otthoni napelemes rendszereket a szubszaharai Afrikában, illetve a Self-reliance & Solar in the West Bank & Gaza kapott elismerést, utóbbi a gázai övezetben élőknek segít a gridtől független energiamegoldásokat építeni.

A „klímasemleges most” nevű kategóriában kapott díjat a Microsoft, amely megfogadta, hogy az 1975-ös alapítása óta kibocsátott összes emissziót semlegesíti, a Taylors of Harrogate tea- és kávévállalat, amely teljesen fenntartható módon működik, az ICA Gruppen svéd üzletlánc, amely segíti a vásárlóit a szénlábnyomuk csökkentésében, illetve a House of Baukjen divatház, amely a körforgásos divat egy éllovasa.

Főkép: az első kategória győztesei