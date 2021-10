Az űrből örökítették meg a tomboló kanári-szigeteki vulkánt

Egy műhold örökítette meg a Kanári-szigetekhez tartozó La Palmán tomboló vulkánt – írja a Space.com. A Cumbre Vieja kitörése szeptember második felében kezdődött, a folyamat geológiai hátteréről itt írtunk bővebben. Múlt hétvégén ismét lávafolyamok törtek elő a tűzhányóból.

Az aktivitás újbóli erősödése során nemcsak olvadt kőzetanyag folyt ki a kráterből, a hegy oldalán hatalmas sziklák is legurultak.

Október 9-én a vulkán kúpjának egy része beomlott, másnap pedig a térségben több földrengést is észleltek. Úgy tűnik, a Cumbre Vieja egy ideig még nem nyugszik le.

Az európai uniós Sentinel-2 műhold vasárnap örökítette meg a tűzhányót. A képen az újonnan létrejött lávafolyamok láthatóak.

Az északi folyam az eredetinél jóval gyorsabban, 500-700 méter per órával mozog, és már helyi idő szerint vasárnap éjszaka elérte a tengert. Az Európai Unió Copernicus Vészhelyzeti Megfigyelő Szolgálata szerint szombaton a láva több mint 1100 épületet sodort el, az olvadt kőzetanyag már közel 5 négyzetkilométert borít be. A láva pusztításáról már több videó is készült, az egyiken egy templomtorony omlik össze a kőzetolvadéktól.