Lélegzetelállító videó érkezett a világűrből

Oleg Viktorovics Novickij orosz űrhajós látványos felvételt készített a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén – írja a Futurism.

A videón az új orosz többfunkciós modul, a Nauka látható, illetve az, hogy milyen az egységből a kilátás a Földre.

A kozmonauta a Twitteren osztotta meg a felvételt.

Another short video of how we opened the window of the #Nauka Multipurpose Laboratory Module, as well as fascinating views of the Earth.

Do you recognize these places? Our journey begins! pic.twitter.com/3Onzw62NGt

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) August 23, 2021