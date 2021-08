Könnyen lehet, hogy hamarosan újabb világjárványok jönnek

Kevés az esély rá, hogy néhány éven belül ránk szabadul egy olyan járvány, mint a koronavírus, az életünk során azonban könnyen lehet, hogy átélünk még pandémiát – erre az eredményre jutottak a Padovai és a Duke Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban, amely a PNAS tudományos folyóiratban jelent meg. A statisztikai alapokon nyugvó kutatásból kiderült, hogy a nagy járványok sokkal gyakoribbak, mint gondolnánk, de annak, hogy egy koronavírushoz hasonló pandémia jelenjen meg, évente mindössze 2 százalék az esélye – írja a Science Alert. Erről, a halálozás és a gazdasági károk tekintetében, mindenki döntse el maga, hogy alacsony vagy magas arány.

A kutatók az elemzésükhöz a most tomboló járványokat nem számították, így a HIV, a malária, és persze a COVID-19 is kimaradt a számításokból. Az eredményhez egészen az 1600-as évektől átvizsgálták a rendelkezésre álló adatokat, amelyek szerint 476 epidémia zajlott az elmúlt négyszáz évben, ezek fele halálos áldozattal járó betegséget takart. 145-nek 10 ezernél kevesebb halottja volt, 114-ről pedig nem találtak feljegyzést a kutatók, hogy járt-e halálos áldozattal, és ha igen, mennyivel.

Az eredmények azt mutatták, hogy 38 százalék esélyünk van életünkben legalább egy világjárványra, idővel pedig ez még csak rosszabbodni fog. A kutatók kiemelték:

az olyan nagy pandémiák kialakulása, mint a spanyol nátha volt, vagy amilyen most a koronavírus-járvány, elég valószínű már most is.

A spanyol náthához hasonló járvány kialakulásának esélye például 0,3 és 1,9 százalék között volt az elmúlt 400 év során. A baj ott van, hogy az elmúlt 50 évben egyre több olyan patogén jelent meg, ami az emberek között terjed. A következő évtizedekben ezért a 38 százalékos valószínűség megduplázódhat, és akár 40-80 százalékos is lehet az esélye, hogy valaki életében átél egy világjárványt.

A kutatók azonban azt is megjegyezték, hogy ha ügyesek vagyunk, akkor a koronavírus-járvány segíthet felkészülni a jövőbeli pandémiákra, hogy azokat már könnyebben vehessük.