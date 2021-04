Elképesztő utat tett meg egy kakukk

Rekordhosszú utat, több mint 90 ezer kilométert repült egy jeladóval ellátott kakukk – írja az MTI. A PJ nevű madár ötödször tette meg vándorútját Afrika és Anglia között, mióta 2016 júniusában a suffolki King’s Forestben műholdas jeladót erősítettek rá.

A példány több mint 92 600 kilométert repült, mióta mozgását követik.

A madár az első, amelyik a Brit Ornitológiai Alapítvány (BTO) projektjének 2011-es indulása óta elérte az elképesztő távot.

PJ tízszer repült el a Szahara, az Atlasz marokkói része, illetve a francia és spanyol Pireneusok fölött. A kakukk egyéves volt, amikor a jeladót megkapta, idén nyáron tölti be a hatot, ezzel megközelíti a meggyűrűzött kakukkok angliai korrekordját, ami hat év és 11 hónap. A csúcstartó madár 1983-ban pusztult el.

Chris Hewson, a projekt vezető kutatója kiemelte: izgalommal várták haza PJ-t idén is. „Elbűvölő és szokatlan ez a madár. A társai általában vagy Spanyolország, vagy Olaszország felé vándorolnak Afrikába, minden évben azonos útvonalon. PJ azonban ebben az öt évben mindkettőt használta, plusz egy harmadikat is: tavaly ősszel Spanyolországban és Olaszországban is megállt” – mondta Hewson. A szakértő szerint rugalmassága segíthette a túlélést, így tudta kikerülni egy-egy útvonal kedvezőtlen körülményeit.

A kakukkok nyáron élnek az Egyesült Királyságban, a faj nőstényei tojásaikat más fajok fészkeibe csempészik, így keltetve ki utódaikat. A jeladós projekt azért indult, hogy megfejtsék, mi állhat az állomány csökkenésének hátterében. Idén nyáron 12 újabb madarat látnak el jeladóval. A BTO szerint az Egyesült Királyságban költő kakukkok száma több mint kétharmadával, Angliában majdnem háromnegyedével csökkent az elmúlt 23 évben.