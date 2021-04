Egy orvos szerint már a 16-18 éves krónikus betegek is kapják a koronavírus elleni oltást

A Heim Pál kórházban már a 16-18 éves krónikus betegeket is oltják egy orvos szerint – szúrta ki a HVG. Szabó László, az intézmény gyermekgyógyász professzora az M1-nek elmondta: a 16-18 év közötti krónikus betegeket a kórházban már elkezdték oltani, és várhatóan a következő időszakban a 12-16 év közötti gyerekekre is alkalmazható lesz a védőoltás.

Hozzátette azt is: „Nagyon bízom abban, hogy a nyári időszakban már az egész korosztályt, tehát a gyermekkorosztályt fogjuk tudni oltani.”

Az nem derült ki, hogy pontosan melyik vakcinával oltják a fiatalokat, de a járványról tájékoztató kormányzati honlap szerint a Pfizer és BioNtech közös vakcinája, a Corminaty 16 éven felül alkalmazható, így könnyen lehet, hogy ezzel. A Pfizer egyébként végez kutatásokat alacsonyabb életkorú gyerekeken is, egyelőre szép részleges eredményekkel.

Az orvos megemlítette azt is, hogy most megháromszorozódott azoknak a betegeknek a száma, akiknek koronavírus-betegségre utaló tüneteik vannak, illetve ezek súlyosabban is zajlanak, mint a korábbi gyerekmegbetegedések. A gyerekek egy részének vírusos tüdőgyulladása van, hármuknak lélegeztetőkészülékre is szükségük volt – számolt be a professzor, hozzátéve: szerencsére mindegyiküket meg tudták gyógyítani.

A szakember szerint a szülők forduljanak orvoshoz, ha a gyerekük három napnál régebb óta tartó, magas lázzal járó betegséget produkál, amely mellé társul még legalább két szervet érintő tünet az alábbiak közül: száraz kötőhártyagyulladás, szájnyálkahártya-eltérés, torokgyulladás, alacsony vérnyomás, keringési elégtelenség, szívizom, szívbelhártya betegsége, éreltérések, alvadási problémák, fájdalmas légutak, hasfájás, hasmenés, hányás.