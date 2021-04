Érvényes lehet a kínai és az orosz oltóanyagokra is az uniós vakcinaútlevél

A tagországok Európai Unióba küldött nagykövetei, akik legalább hetente találkoznak, hogy a legfontosabb ügyekben döntéseket hozzanak a tagállamok nevében, szerdán azért ülnek le egymással, hogy megvitassák az uniós vakcinaútlevél elfogadását. A Politico reggeli hírlevele szerint a javaslatot el fogják fogadni, de van benne pár csavar.

Elsőként például az, hogy amit vakcinaútlevélnek hívunk, valójában nem egy útlevél.

Ezt persze eddig is lehetett tudni, írtunk már a javaslatról akkor, amikor bemutatták. Annak ellenére, hogy a köznyelv vakcinaútlevélnek hívja, a dokumentum egyáltalán nem szabályozza azt, miként lehet belépni a tagországokba. Amit szabályoz, hogy mit csinálhatunk akkor, ha már bejutottunk egy másik államba, illetve kell-e karanténba vonulnunk a beutazás után.

A mostani tervezet továbbra is a tagállamoknak adja meg a döntési jogot, hogy kiket engednek be az országba, és egyértelművé teszi, hogy az igazolvány nem ad előjogot a szabad mozgásra. Ez eddig is pontosan így volt.

A vakcinaútlevél, vagy ahogy Brüsszelben hívják, uniós zöld igazolvány/EU covid-kártya arról szól, hogy ha egy adott tagállam olyan döntést hozott, hogy a saját beoltott állampolgárai mentesülnek a korlátozások alól, akkor ugyanezeket a jogokat meg kell adniuk más tagállamok beoltott állampolgárainak is. A kártya igazából tehát csak arra jó, hogy bármelyik tagországban igazolni tudjuk, hogy be vagyunk oltva.

Azt egyelőre pontosan nem tudjuk, mi van a tervezet szövegében, de a Politico szerint a gyakorlatban jóváhagyja azt, hogy az orosz és a kínai vakcinákkal beoltottakra is érvényes legyen. A Playbook szerint több diplomata is azt mondta nekik, hogy a szöveg nagyon sok lehetőséget hagy nyitva a tagállamok számára, ezért ha Magyarország úgy dönt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által jóvá nem hagyott vakcinákat is engedélyezi, akkor az ugyanúgy érvényes lesz külföldön is. A részletek ezzel kapcsolatban viszont csak akkor fognak kiderülni, ha a nagykövetek megállapodtak róla.

Bár a két keleti vakcinát még nem hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a vásárlásuk ne számítana szabályos uniós beszerzésnek. A közös vakcinabeszerzéssel kapcsolatos megállapodások két utat adnak arra, hogy a tagországok oltóanyagot szerezzenek be: az egyik a közös vásárlás, a másik pedig a különleges veszélyhelyzeti engedélyezés, amivel a magyar kormány is élt a keleti vakcinák beszerzésénél. Pont ezért ragaszkodik a kezdetek óta a magyar kormány ahhoz az álláspontjához, hogy erre a két vakcinára is érvényesnek kell lennie az igazolásnak.

Azt, hogy az orosz és a kínai vakcinák által beoltottakat valamilyen módon diszkriminálják, több dolog is nehezíti. Egyrészt az, hogy a magyar védettségi igazolványon egyáltalán nem szerepel, kit mivel oltottak be, csupán az, hogy átesett-e a betegségen vagy vakcinát kapott. Az EU pedig a gyakorlatban az ilyen, tagállamok által kiadott engedélyeket összesítené, amikor uniós igazolványt ad.

A másik ok az, hogy nem Magyarország az egyetlen ország, ahol használni fogják az orosz vakcinát. Szlovákiában, Csehországban jelenleg is politikai vita folyik arról, hogy bevessék-e, de vásárolt már belőle Görögország, és gondolkozik rajta Németország néhány tagállama is. Az oroszok helyzetét persze könnyíti, hogy mire a vakcinaútlevél tervezetét elfogadják, jó eséllyel az EMA is jóváhagyja majd a Szputnyik V-t. A kínai vakcina szempontjából nehezebb a helyzet, ők ugyanis nem is nyújtották ezt be jóváhagyásra.