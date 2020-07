Sokkal több a fém a Holdon, mint gondoltuk

A NASA vízjeget keresett a Hold felszínén, amikor érdekes felfedezésre bukkant: a Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) eszközei bizonyítékot találtak arra, hogy a kísérőnk felszíne gazdagabb fémekben, főleg titánban és vasban, mint korábban gondoltuk – írja az EurekAlert.

Az Earth and Planetary Science Letters tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a mostani felfedezés közelebb vihet ahhoz, hogy megismerjük a Hold pontos keletkezésének módját, és jobban megértsük a Föld és a Hold közötti kapcsolatot.

A jelenlegi legelfogadottabb elmélet a Hold keletkezéséről az, hogy a fiatal Föld egy képződésben lévő előbolygóval ütközött, ennek az ütközésnek a következménye a kísérőnk. Eddig úgy gondoltuk, hogy a Hold összetétele nagyon hasonlít a Földéhez, ezért az elmélet megállta a helyét, most azonban egyre kevésbé valószínű, hogy tényleg ez a helyzet. Az égitest kémiai összetételében vannak például olyan sajátosságok, amelyek így nem magyarázhatók. Ilyen például a holdi felvidékek köveinek eltérő fémtartalma a földiekhez képest.

A sötétebb foltok kőzetei ehhez képest fémekben sokkal gazdagabbak, mint a földi kőzetek.

A NASA kutatói most rájöttek, hogy a Hold felszíne alatt fokozatosan egyre több fémásvány található, és csak a felszín szegény bennük. A nagyobb kráterek azért vannak tele vassal és titán-oxiddal, mert ezeket valószínűleg meteorbecsapódások alakították ki, és a felszín mélyéről előkerülnek miattuk a kőzetek.

Mivel a mostani kutatás a Hold északi féltekéjén zajlott, a szakértők most a déli krátereket is megvizsgálják, hogy ugyanez vonatkozik-e rájuk is.