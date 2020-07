Nem kell jobban félniük az asztmásoknak a koronavírustól

A Rutgers Egyetem friss kutatása szerint nincs bizonyíték arra, hogy a krónikus asztmában szenvedők számára veszélyesebb lefolyása lenne a koronavírus-fertőzésnek, mint azoknál, akiknek nincs ilyen légúti betegségük – írja az EurekAlert. Korábban sokan feltételezték, hogy mivel a koronavírus a tüdőt támadja elsősorban, az asztma pedig légzési nehézséggel jár, a kettő között lehet kapcsolat, de az első kutatások ezt nem igazolták.

„Az időskor, és az olyan betegségek, mint a szív- és érrendszeri problémák, a magas vérnyomás, vagy a cukorbetegség, mind ismert rizikófaktorai a COVID-19-nek” – írta a sajtóközleményben Reynold A. Panettieri Jr., a Journal of Allergy and Clinical Immunology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője. „Azok azonban, akik asztmától szenvednek, még akkor is, ha csökkent a tüdőfunkciójuk, nem reagálnak rosszabbul a SARS-CoV-2 fertőzésére.”

Egyelőre nem tudni, hogy ez miért van így. Kutatók feltételezik, hogy az asztmára szedett gyógyszereknek is közük lehet a tendenciához, de az is előfordulhat, hogy az asztmások, betegségük tudatában, sokkal jobban figyeltek a higiéniára, ezért nem kapták el annyian a vírust, és ezért nem volt náluk súlyosabb lefolyású. Arra is van bizonyíték, hogy az emberek jobban odafigyelnek, hogy megfelelően szedjék az asztmagyógyszereiket a világjárvány idején, ez is hozzájárulhat, hogy nem érinti őket rosszabbul a betegség.

A belélegzett szteroidos asztmagyógyszereknél a kutatók érdekes ellentéteket fedeztek fel: ugyan előfordulhat, hogy a vírus fertőzőképességét a szervezetben gátolják ezek a szerek, korábban azt is kimutatták, hogy az immunrendszert gyengítik, a gyulladást pedig növelhetik. A jövőbeli kutatások egy fő feladatának kell lennie, hogy megállapítsák, vajon a különböző szteroidos gyógyszerek máshogy hatnak-e az asztmások tüdejére és a koronavírusra.