Ennyi ember kellene a Mars meghódításához

Jean-Marc Salotti, a Bordeaux-i Nemzeti Műszaki Intézet informatikusa tanulmányában egy komplex egyenletrendszerrel számolta ki, hogy hány fős lehetne a legkisebb marsi telep – írja a Futurism.

A szakértő arra jutott, hogy 110 ember már elég lehet egy kolónia fenntartásához.

A kutató úgy véli, hogy egy ilyen telepet alapvetően az határoz meg, hogy mennyi az elvégzendő feladat, illetve mekkora a kolónia létszáma. Bár kevesebb lakónak a szükségletei is kisebbek, bizonyos munkafeladatokat csak lassabban tudnak ellátni.

Salotti számítása leegyszerűsített, rengeteg fontos tényezővel nem kalkulált. Ennek ellenére bízik benne, hogy modelljei a Mars meghódítása során hasznosnak bizonyulhatnak.

A SpaceX jelenleg is fejleszti Spaceship nevű rakétarendszerét. A tervek szerint az űreszközzel a jövőben többek közt a Marsot is elérheti majd az emberiség. A Spaceship egyik különlegessége mérete lesz: az űrhajó akár száz embert is szállíthat majd. Ha a rakétarendszert sikerül létrehozni, Salotti számítása alapján legalább két űrhajóra lesz szükség egy marsi kolónia létrehozásához.