Az USA-ban már használják az egyik legígéretesebb koronavírus elleni szert

Megbukott a kínai teszten a koronavírus-gyógyszer, amit Magyarországon is nagyon ajánlottak

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyezte a remdesivir nevű szer használatát az új típusú koronavírus okozta betegség gyógyítására – jelentette be az MTI szerint Donald Trump amerikai elnök pénteken este a Fehér Házban.

Hatásosnak tűnik egy szer a koronavírusra A remdesivirt kapó betegek kevesebb, mint egy hét alatt meggyógyultak.

Az elnök mellett jelen volt az FDA vezetője, Stephen Hahn, a remdesivirt kikísérletező kaliforniai laboratórium, a Gilead Sciences elnök-vezérigazgatója, Daniel O’ Day és Mike Pence amerikai alelnök.

Trump közölte: az FDA arra adta meg az engedélyt, hogy az orvosok sürgős esetekben és súlyos betegeket kezelhessenek remdesivirrel.

Daniel O’Day rögtön másfélmillió ampullát ajánlott fel a szövetségi kormányzatnak, illetve a kórházaknak.

Stephen Hahn úgy fogalmazott: a remdesivir ugyan kísérleti vírusellenes gyógyszer, de több az előnye, mint mellékhatásai hátránya, ezért döntöttek a bevezetés engedélyezéséről, de csakis kórházi alkalmazásra. Hahn jelentős klinikai eredménynek minősítette a szer kifejlesztését.

Mike Pence alelnök közölte: a másfélmillió ampulla remdesivirt hétfőn kezdik szétosztani a kórházak között. A gyógyszert intravénás injekcióban, tíz napon keresztül naponta adják be a betegeknek. Az eddigi klinikai kísérletek tanúsága szerint legalább négy nappal megrövidíti a betegség lefolyását.

A remdesivir néhány előzetes kutatási eredmény szerint tényleg hatékony lehet (erről ebben a cikkünkben írtunk), de emellett készült olyan kutatás is, ami szerint a szer megbukott (ide kattintva érhető el a róla szóló cikkünk). Utóbbi során összesen 237 beteget vizsgáltak, ebből 158-nak adták be a gyógyszert, és őket vetették össze a többi 79 beteggel. A 158 beteg állapota nemcsak nem javult, de még romlott is. 18 betegnél le kellett állítani a kezelést.

A WHO szerint a tanulmány még szakmai kielemzés alatt van.

Donald Trump a jelenlévő újságíróknak azt mondta: reményei szerint százezer alatt lesz a járvány halálos áldozatainak száma.

Az Egyesült Államokban – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – péntekig 1 millió 100 ezernél is több fertőzöttet diagnosztizáltak, és a járvány több mint 65 ezer halálos áldozatot követelt, ugyanakkor már 161 ezren meggyógyultak a Covid-19-ből.