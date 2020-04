Új kórokozók fenyegethetik Magyarországot

A Zöldövezet támogatója a GreenGo – Budapest egyetlen teljesen elektromos autómegosztó szolgáltatása. Ha most regisztálsz, és regisztráció során megadod végig nagybetűvel a GO kötőjel GREEN [GO-GREEN] kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz! Sőt a regisztráció is díjmentes. Akik már GreenGosok azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-ig tudod felhasználni. A feltételekről bővebben ezen a linken olvashat.