Cipőkön is megtapadhat a koronavírus

Egy friss tanulmány alapján az új koronavírus (SARS-CoV-2) a fertőzöttektől akár 4 méteres távolságba is eljuthat a levegőben – írja az IFLScience. A szakértők úgy vélik, hogy a kórokozó cipőkön is terjedhet. Az amerikai járványügyi központ, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) új jelentése szerint az egészségügyi dolgozók védelme miatt kulcsfontosságú annak felmérése, hogy a vírus miként terjedhet a kórházakban.

A vírus főként a betegekkel való érintkezés útján adódik át, de a terjedésnek egyéb módjai is vannak. A fertőzött felületek, majd a szem, száj vagy orr érintése szintén hozzájárulhat a kórokozó átadásához.

A CDC csapata egy vuhani intenzív osztályon, illetve egy COVID-19-betegek által használt kórteremben begyűjtött mintákat vizsgált. A kutatók nemcsak a levegőt, hanem a különböző felületeket is elemezték, és arra jutottak, hogy a termek padlóján is sok a vírus. Ennek hátterében az állhat, hogy a gravitáció hatására a kórokozók lesüllyednek,

az egészségügyi dolgozók pedig sétálva, a cipőjükön szállítják el a vírusokat.

Utóbbit bizonyítja, hogy ott is nagy arányban mutatták ki a SARS-CoV-2-t, ahol páciensek nem fordultak meg, a vírust pedig sok dolgozó cipőjén is észlelték.

Fontos kiemelni: a vizsgálat azt nem fedte fel, hogy a felületeken azonosított vírusok fertőzőképesek-e, ahogy azt sem, hogy mennyi kórokozóra van szükség a fertőzéshez. A friss eredmények ennek ellenére hozzájárulhatnak a kórházak biztonságának növeléséhez.

Kiemelt kép: Getty Images