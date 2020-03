Koronavírus: hogyan véd a kézfertőtlenítő?

Remélhetőleg már mindenki tudja, hogy az új koronavírussal szemben az egyik legjobb védekezési mód az alapos és gyakori szappanos kézmosás. Ha azonban az embernek nincs lehetősége erre, kézfertőtlenítőt is használhat. Fontos azonban kiemelni, hogy nem minden termék hatékony a kórokozó ellen: alkoholos készítményt kell választani.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a koronavírusos (SARS-CoV-2) megfertőződés esélyét jelentősen csökkenti, ha az ember rendszeresen, alaposan most kezet szappanos víz segítségével. Arról, hogy ez miként védhet meg minket, ebben a cikkben írtunk bővebben.

A különböző egészségügyi szervezetek, így az amerikai járványügyi hivatal, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ugyanakkor egyéb módszert, a kézfertőtlenítők alkalmazását is ajánlja.

Ilyen termékek vásárlásakor elengedhetetlen, hogy alkohol-alapú készítményt válasszunk, máskülönben hatástalanok lehetnek.

Míg a szappanos víz mechanikai úton tisztítja meg a kezet, addig az alkoholos kézfertőtlenítők a vírusok inaktiválásában segítenek. A laboratóriumi tesztek alapján a 60 százalékos etanol és a 70 százalékos izopropanol képes semlegesíteni az új koronavírushoz hasonló kórokozókat. A 100 százalékos alkohol kevésbé hatékony, ráadásul a kezet is kiszárítja és irritálja, ezért nem tanácsos túl magas koncentrációt választani.

Jeffrey Gardner biológus a Business Insidernek azt mondta, az alkohol a mikroorganizmusok fehérjéinek felnyitásával és inaktiválásával véd. Ez a denaturációnak nevezett folyamat, melynek hatására a mikroorganizmusok gyakran elpusztulnak. Érdemes kiemelni, hogy az ilyen kézfertőtlenítők nem minden kórokozó ellen hatékonyak, a SARS-CoV-2-ra genetikailag és szerkezetileg emlékeztetőek ellen viszont igen.

Gardner szerint nem érdemes otthon kikevert fertőtlenítőkkel kísérletezni. Amennyiben az embernek eleve van energiája erre, egyszerűbb és hatékonyabb választás a kézmosás.

Kiemelt kép: Getty Images