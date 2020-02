Lenyűgöző felvétel készült a vonuló madarakról

Különös jelenséget örökítettek meg a meteorológiai radarok február 17-én éjszaka a floridai Key Westnél – számol be a ScienceAlert. A felvételen egy vonuló madárraj látható,

az animáció egy pontján az állatok teljesen eltakarják a szigetet.

A csoport ekkor legalább 145 kilométer szélesen vonult.

Az amerikai Nemzeti Időjárási Szolgálat által készített GIF-en az állatokat sárga és zöld foltok, az esőt pedig a sötétebb kék szín jelöli. A régióban februárban több százezer madár repül át, a vonulások pedig rendszerint éjszaka történnek, így csak kevesen látják az állatokat.

📡 Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. 🐦 pic.twitter.com/V2PJfucxJA

— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020