Rég elveszett meteorkráterre bukkantak

780 ezer évvel ezelőtt egy óriási meteor csapódott a Földbe – onnan tudunk róla, hogy Ausztráliában és Ázsiában nagy mennyiségű üvegtörmelék, úgynevezett tektit vagy meteorüveg szóródott szét. Az azonban, hogy pontosan hol lehet a becsapódási kráter, egészen eddig nem volt biztos. Kutatók most rábukkanhattak Laoszban, egy megkövesedett lávaréteg alatt – írja az IFL Science.

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint szingapúri kutatók a tektiteket használták arra, hogy visszajuthassanak a becsapódási kráterhez. Ez egy bevett módszer, tudjuk például, hogy az észak-amerikai tektitek nagy része a Chesapeake-öbölbeli becsapódás során szóródhatott szét. A feltehetően most megtalált kráter tektitjei egész Dél-Kínán, Dél-Ausztrálián és az Indiai-óceán egy jó részén végighúzódnak, így

feltételezhető, hogy nagy becsapódásról lehetett szó.

A szakértők először meghatározták, hogy a tektitek elrendeződése miatt a becsapódásnak valahol Dél-Ázsiában kellett megtörténnie, majd az anyagok összetételét is elemezve rájöttek, hogy azok nagyon hasonlítanak a laoszi Bolaven-fennsík vulkanikus rétegéhez. A kutatók arra is rájöttek, hogy a fennsíktól nem messze becsapódásra utaló homokkő és sárkő rétegek találhatók, valamint a gravitációs mérések során anomáliát találtak, ami azt mutatja, hogy egy nagy üregnek, kráternek kell a felszín alatt lennie.

A szingapúri szakértők úgy gondolják, hogy ez a 17-13 kilométer széles kráter az, amit eddig kerestek, ezt okozta a több százezer évvel ezelőtti ütközés. Rengetegen próbálták már megkeresni a becsapódási helyszínt, Ázsia-szerte több országban kutattak már utána, de nagyon valószínű, hogy a szingapúri kutatók találata lesz a helyes. Addig azonban, amíg ez száz százalékosan be nem bizonyosodik, még mindig csak spekuláció – a megerősítéshez a csapatnak le is kell ásnia a lávamező mélyére.