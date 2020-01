Megégett kenguru kért segítséget egy tinitől

Szeptember óta tombolnak bozóttüzek Ausztráliában, jelenleg öt állam is érintett. A katasztrófában már legalább 20 ember meghalt, de a lángok az ökoszisztémának is komoly károkat okoznak, a becslések alapján már nagyjából 500 millió állat, köztük mintegy 8 ezer koala pusztult el a tüzekben. Félő, hogy a katasztrófa után a táplálékhiány további élőlényekkel fog végezni.

A Daily Mail nemrég szívfacsaró képeket tett közzé egy kengururól, aki a pusztító ausztráliai bozóttűzben szenvedett égési sérüléseket. Az állat egy tinédzsertől kért segítséget, aki megitatta és lelocsolta a testét vízzel. A felvételt New South Walesnél készítették lakott területen. Nemrég egy másik megrázó kép is készült a dél-ausztráliai Cudlee Creeknél, amelyen egy fiatal kenguru teteme látható. Az állat a lángok elől menekülhetett, amikor fennakadt egy kerítésen.

Ausztráliában a nyár folyamán nem ritkák a bozóttüzek, a 2019-2020-as szezonban azonban az időjárási körülmények (a szélsőséges szárazságsag, a meleg és a szél) különösen kedveztek a lángok kialakulásának és terjedésének.

We know things are bad when wildlife comes to us for help. It’s stinking hot across most of the east coast of Australia today. 😔@_AnimalAdvocate @RobRobbEdwards @AnimalNsw2015 @AnimalsAus https://t.co/oAT9eQWkoY

— Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) January 4, 2020