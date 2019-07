Ezek az égitestek jelentik a legnagyobb veszélyt a Földre

Az ENSZ szerint nem vesszük elég komolyan a Földre potenciálisan veszélyes aszteroidákat, ezért június 30-án, a nemzetközi aszteroida napon ezen égitestekre hívják fel a figyelmet – írja az RT. A nemzetközi aszteroida napot 2017 óta tartják meg, megemlékezve a történeti korok legpusztítóbb ismert ütközésére, az 1908. június 30-i tunguszkai eseményre.

Napjainkban a szakértők több olyan égitestet is ismernek, amelyek egy nap akár bolygónkba is csapódhatnak. A 900 méter széles 1979 XB pályája például meglehetősen bizonytalan, de a kutatók úgy gondolják, hogy a század közepén akár a Földdel is találkozhat.

Akad ennél fenyegetőbb objektum is,

a 99942 Apophis például mai ismereteink szerint az egyik legveszélyesebb égitest.

A 370 méter átmérőjű aszteroida meglehetősen közel kering hozzánk, 2029-ben mintegy 30 ezer kilométerre fog elszáguldani. Ez csillagászati szempontból igen kis távolságnak mondható. Bár egyelőre nagyon kicsi az esély arra, hogy az aszteroida eltalálja a Földet, ha a távoli jövőben egyszer becsapódna, óriási pusztítást okozna.

A 2010 RF12 bolygónktól jelenleg mintegy 215 millió kilométerre halad. A viszonylag kicsi, 7 méteres égitest 2095-ben nagyjából 15 ezer kilométerre fog elhaladni, pontos becslést természetesen egyelőre nem lehet adni. Ha az objektum elérné bolygónkat, valamivel kisebb károkat okozna, mint a 2013-as cseljabinszki meteor.

A legnagyobb fenyegetést ugyanakkor a még azonosítatlan objektumok jelenthetik. Egyelőre nem elég fejlett a technológiánk ahhoz, hogy minden kisebb égitestet érzékelni tudjunk a Naprendszerben. Májusban például egy korábban ismeretlen aszteroida hullott le Ausztrália partjainál, az esemény során szerencsére senki sem sérült meg.

