Mély gödrökben élhetnénk a Holdon

Kétmillió dollárral támogatott meg a NASA egy olyan projektet, amely a mély holdi gödrök kihasználhatóságát kutatja – írja a kutatást végző Carnegie Mellon Egyetem egy sajtóközleményben. Ezek a holdi üregek fontos ásványokat és jeget tartalmazhatnak, sőt, még akár egy olyan élőhelyet is jelenthetnek, ahol a jövőbeli holdi űrhajósok védve lesznek a komoly radioaktív sugárzás ellen.

Ezek az üregek nem barlangok, hanem a földi víznyelőkhöz hasonló gödrök, amelyek akkor keletkeznek, ha egy földalatti üreg beomlik az égitest felszínén. A Skylight becenévre keresztelt projekt azt fogja felkutatni, hogy pontosan milyen lehetőségek is rejtőzhetnek ezekben az üregekben, és mit találhatnak még bennük az űrhajósok, amire a NASA kutatói nem jöttek rá a korábbi űrfotókból.

A Skylight viszont nem képeket fog elemezgetni: az egyetem munkatársai fejleszteni akarnak egy automatikus rovert, ami magától meglátogatja ezeket a gödröket a Hold felszínén, és lefotózza őket a helyszínről is, több szögből. A lander aztán részletes térképet készít a gödrökről, amelyet visszaküld a Földre. Szakértők szerint ez olyan rejtett veszélyeket is kiküszöbölhet, amelyekről most még, a messziről készített képekről nincs is tudomásunk.

A robotnak nagyon gyorsan kell majd dolgoznia, nagyjából egy hét alatt készen kell lennie a munkájával, mert a holdi éjszakán valószínűleg már nem fog tudni működni.