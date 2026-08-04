Magyar Péter: a legkritikusabb éjszakán vagyunk túl

Hajnali fél kettőkor csak pár milliméterre voltunk attól, hogy teljesen le kelljen állítani a Paksi Atomerőművet

– adta hírül Facebook-videójában Magyar Péter, aki emiatt a legnehezebb és legkritikusabb éjszakának nevezte a hétfőit.

A miniszterelnök szerint az, hogy végül sikerült elkerülni a teljes leállást, bizakodásra ad okoz, igaz, a legnehezebb napok még előttünk állnak – fogalmazott, utalva a 40 fok feletti forróságra és aszályra.

Dícsérte a szerinte példa nélküli összefogást, mely során vasárnap és hétfőn 600-700 MW-tal volt alacsonyabb az ország áramfogyasztása a szakemberek által előrejelzett legmagasabb értéktől. A fogyasztás visszafogását és átütemezését továbbra is kérik a vállalatoktól és a lakosságtól a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban.

A védelmi munkacsoport következő ülésére kedd délután kerül sor – jelentette be Magyar.