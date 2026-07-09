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Hihetetlen, de igaz: ma szinte mindenki egyszerre láthat napfényt a Földön

Connect Images / Getty Images
admin Lányi Örs
2026. 07. 09. 09:52
Connect Images / Getty Images

Régóta kering az az állítás az interneten, hogy minden évben van néhány olyan időpont, amikor a Föld szinte teljes lakosságára ugyanabban a pillanatban ragyog rá a napfény. Bármennyire is hihetetlenül hangzik elsőre az állítás, a csillagászati és demográfiai adatok elemzése szerint a hír alapvetően igaz – írja az IFLScience.

Bár elsőre logikusnak tűnhet, hogy ez a jelenség a nyári napforduló idején – amikor a legmagasabb a Nap állása és a leghosszabb a nappal az északi féltekén – következik be, a valóságban a pontos időpont július 8-ra esett, magyar idő szerint délután 1 órára.

Aki viszont lemaradt, ne csüggedjen, ugyanis minden bizonnyal július 9-én is megtörténik, ugyanabban az időpontban. Ekkor a bolygó lakosságának mindössze elenyésző része (főként Ausztrália, Új-Zéland, valamint Délkelet-Ázsia és az Antarktisz ritkán lakott területei) marad teljes sötétségben.

Hogyan lehetséges ez?

A különleges együttállás mögött a Föld szárazföldjeinek és népességének egyenetlen eloszlása áll. Bolygónk szárazföldi területeinek nagyjából 68 százaléka az északi féltekén található, és a kedvezőbb mezőgazdasági és éghajlati feltételek miatt az emberiség mintegy 90 százaléka is itt él. Amikor július elején ez a félteke a Nap felé fordul, a globális népesség elsöprő többsége egyszerre kerül a nappali zónába.

A 99 százalékos adat eléréséhez a kutatók a közvetett napfényt is figyelembe veszik.

Ez azt jelenti, hogy a népesség egy része nem ragyogó napsütést, hanem valamilyen szintű szürkületet (alkonyt vagy hajnalt) tapasztal, amikor a Nap már vagy még a horizont alatt tartózkodik, de a fénye még bevilágítja az eget. Emellett a lakosság körülbelül 3 százaléka „csillagászati ​​szürkületben” lesz, ami akkor következik be, amikor a Nap körülbelül 12-18 fokkal a horizont alatt marad.

Habár a legtöbben csak a július 8-ai dátumot emlegetik az együttállás kapcsán, a kutatók azt találták, hogy ez a jelenség valójában elég gyakran előfordul, május 18-tól július közepéig. Az időpont változó, de magyar idő szerint mindig délután 1 órára esik. Tehát az év körülbelül 60 napján, mindössze néhány percre, de szinte minden ember kap fényt a rendszerünk központi csillagjából.

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