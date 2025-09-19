Szív alakú folt jelent meg a Napon

Látványos részletet sikerült megfigyelniük a kutatóknak a Napon – írja a Science Alert. Csillagunk felszínén egy hatalmas koronalyuk jelent meg, amelynek olyan formája volt, mint egy szívnek, épp a Föld irányába néző oldalon.

A koronalyukak nem valódi lékek a Nap felszínén, hanem olyan területek, ahol a Nap mágneses mezeje gyengül, lehetővé téve, hogy napszél áramoljon ki a naprendszerbe. Ezek a régiók az extrém ultraibolya- és lágyröntgen-tartományban hűvösebbek és ritkábbak a környező plazmánál, ezért sötét foltokként láthatók ezeken a hullámhosszakon.

Jelen esetben a lyuk mérete akkora volt, hogy többször is elfért volna benne a Föld.

Amikor a részecskék kiáramló részei találkoznak a Föld mágneses mezejével, előbb felgyorsulnak, majd bejutnak a felső légkörbe, ahol az ott lévő gázokkal kölcsönhatásba lépve sarki fényt kreálnak. Ebben az esetben a geomágneses vihar közepesen erős volt, és csodálatos fényjátékkal örvendeztette meg jó néhány terület lakóit szeptember közepén.