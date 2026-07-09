jófogásjófogás refurbishhasznált mobilokostelefon
Tech

Újabb szereplő kínál itthon olcsó, de használt Samsungokat és iPhone-okat

Mohos Márton / 24.hu
Apple iPhone 17 Pro Max és iPhone 17 Air okostelefonok 2025. október 10-én.
admin Lányi Örs
2026. 07. 09. 15:11
Mohos Márton / 24.hu
Apple iPhone 17 Pro Max és iPhone 17 Air okostelefonok 2025. október 10-én.

Elindult a Jófogás Refurb, az apróhirdetési oldal új szekciója, ahol a felhasználók percek alatt, alkudozás nélkül eladhatják régi Apple vagy Samsung készülékeiket anélkül, hogy egy leendő vevő jelentkezésére kellene várniuk – derül ki a cég közleményéből.

Az új szekcióban néhány alapvető információ megadása után azonnali ajánlatot kapnak a készülékeikre, amelyért másnap már érkezik is a futár.

A szállítás díjmentes, a beérkezést követő ellenőrzés után pedig néhány napon belül megérkezik a pénz a felhasználó számlájára. A Trustphone közreműködésével létrejövő folyamat biztonságos, átlátható és gyors, sőt: jelentősen csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét, a vásárlók pedig olcsóbban juthatnak megbízható készülékekhez.

Nagyon pörög itthon a refurbished piac

Az elmúlt években alaposan felpörgött Magyarországon a felújított, vagyis az úgynevezett refurbished okostelefonok piaca. A trendet a Rejoy 2022-es hazai megjelenése indította el, nem sokkal később pedig az Euronics is bejelentette, hogy beemelte a másodkézből származó, jóárasított iPhone-modelleket a kínálatába. 2023 őszén aztán Telekomnál is elérhetővé váltak a használt telefonok, a Media Markt pedig 2024-ben állt elő ugyanezzel a lehetőséggel.

A Telekom után pedig a Yettel is lépett, amikor 2025 nyarán bejelentette, hogy együttműködésre lépett a Rejoy-jal, melynek keretében a mobilszolgáltatónál is eladhatók a használt eszközök (csakúgy, mint a Telekomnál), továbbá a Yettel kínálatában megjelennek a Rejoy által bevizsgált és felújított készülékek.

Kapcsolódó
A Yettelnél is lesznek jóárasított iPhone-ok, és megveszik a megunt készülékeket
Újabb mobilszolgáltatónál vehetünk felújított, de az újnál jóval olcsóbb mobilokat.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„A sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert" – vágott vissza Áder János a miniszterelnöknek
Lovaskocsiba rohant bele egy autó, a hajtó és a ló is meghalt
Ez aztán ritka fotó: Dwayne Johnson a 3 lányával együtt pózolt
Sulyok amiatt aggódik, hogy utódja „egyfajta politikai kinevezett" lehet
Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik