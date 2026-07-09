Újabb szereplő kínál itthon olcsó, de használt Samsungokat és iPhone-okat

Elindult a Jófogás Refurb, az apróhirdetési oldal új szekciója, ahol a felhasználók percek alatt, alkudozás nélkül eladhatják régi Apple vagy Samsung készülékeiket anélkül, hogy egy leendő vevő jelentkezésére kellene várniuk – derül ki a cég közleményéből.

Az új szekcióban néhány alapvető információ megadása után azonnali ajánlatot kapnak a készülékeikre, amelyért másnap már érkezik is a futár.

A szállítás díjmentes, a beérkezést követő ellenőrzés után pedig néhány napon belül megérkezik a pénz a felhasználó számlájára. A Trustphone közreműködésével létrejövő folyamat biztonságos, átlátható és gyors, sőt: jelentősen csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét, a vásárlók pedig olcsóbban juthatnak megbízható készülékekhez.

Nagyon pörög itthon a refurbished piac

Az elmúlt években alaposan felpörgött Magyarországon a felújított, vagyis az úgynevezett refurbished okostelefonok piaca. A trendet a Rejoy 2022-es hazai megjelenése indította el, nem sokkal később pedig az Euronics is bejelentette, hogy beemelte a másodkézből származó, jóárasított iPhone-modelleket a kínálatába. 2023 őszén aztán Telekomnál is elérhetővé váltak a használt telefonok, a Media Markt pedig 2024-ben állt elő ugyanezzel a lehetőséggel.

A Telekom után pedig a Yettel is lépett, amikor 2025 nyarán bejelentette, hogy együttműködésre lépett a Rejoy-jal, melynek keretében a mobilszolgáltatónál is eladhatók a használt eszközök (csakúgy, mint a Telekomnál), továbbá a Yettel kínálatában megjelennek a Rejoy által bevizsgált és felújított készülékek.