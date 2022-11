Így lehet iPhone 13-ja garanciával 300 ezer forint alatt

A forint hónapok óta gyengélkedik, a műszaki cikkek ára az egekben, az Apple hiába csökkentette az iPhone 13 árát, a gazdasági helyzet miatt a tavalyi modellek ára itthon nőni kezdett. Ennek tudatában nem csoda, hogy egyre többen fordulnak a használt vagy felújított készülékek felé. Az igényeket itthon is több cég igyekszik kielégíteni, az ősz folyamán pedig megjelent egy új, jelentős hátszéllel rendelkező szereplő a piacon.

Az Apple idén szeptemberben menetrendszerűen mutatta be a legújabb okostelefonjait, az iPhone 14 családot, és az egész széria legolcsóbb modellje 449 990 forintról indul. Az újdonságok megjelenésekor persze arra számít az ember, hogy a korábbi variánsok olcsóbbak lesznek, de a gazdasági világhelyzet és a hazai valuta állapota miatt a bejelentést követően a tavalyi iPhone 13 telefonok ára is megemelkedett. A 128 gigabájtos alapmodell jelenleg 389 000 forint, és még az iPhone 13 mini kezdőára is 339 000 forint.

Mindkettő elég meredek összeg, az október elején indult Rejoy.hu pedig azokat az árérzékeny felhasználókat veszi célba, akik hajlandók némi kompromisszumra a szerényebb árcéduláért cserébe. Például lemondanak a szűz készülék „varázsáról”, amiért megkapják a 128 gigabájtos iPhone 13-at 280 990 forintért, ami 108 000 forint megtakarítás egy vadiúj modellhez képest.

Hogy hol a csavar a dologban? A ReJoy úgynevezett refurbished, azaz felújított telefonokat árul, tehát a vásárlók olyan készülékekre csaphatnak le, amiket korábban más már használt. Ami ezeket a mobilokat megkülönbözteti az online piactereken vagy a sarki mobilos boltban vásárolt hasonló eszközöktől, hogy az oldalt működtető cég csak szakszerűen átvizsgált telefonokat kínál, továbbá 12 hónap garanciát és 30 napos visszavásárlást biztosít az ügyfeleinek.

Az ötlet mögött álló Flip Technologies 2019-ben alakult Romániában, ott Flip néven fut a piactér, a felület már elérhető Bulgáriában is, a startupokat felkaroló eMAG Ventures pedig 6,5 millió euróval támogatta meg az üzletet, ami ősszel ReJoy néven jelent meg a hazai piacon.

Nem csak eladnak, vesznek is

Blaumann Bence, a magyar felület ügyvezetője kérdésünkre elárulta, vállalati flottákból és magánszemélyektől egyaránt vásárolnak készülékeket, amiket egy 30 lépéses folyamat során vizsgálnak át, szükség esetén pedig javításokat is tesznek. A cég emellett hatványozottan ügyel arra, hogy az értékesített telefonoknál az akkumulátor állapota 85–100 százalék között legyen, kevesebb mint 600 feltöltési ciklussal.

Szakemberek ellenőrzik, hogy a gombok működnek, a kamera jó képeket készít, a hangfelvétel jó minőségű, az akkumulátor jó állapotban van.

„Ha a telefon eladás előtt javításra szorul, azt a legmagasabb minőségű alkatrészekkel végezzük el. Miután meggyőződtünk arról, hogy a telefon a normális paramétereken belül működik, megtisztítjuk a külsejét, HD-fotókat készítünk róla (ezek megtekinthetők az oldalon – a szerk.), és szépen becsomagoljuk, amelyhez saját márkájú dobozt használunk, végül pedig minden telefonhoz biztosítunk egy kiváló minőségű, utángyártott töltőkábelt, valamint egy SIM-tálcát nyitó tűt is” – magyarázta az értékesítés előtti folyamatot Blaumann.

Az oldal ugyanakkor nemcsak értékesítésre szolgál, el is adhatók itt a megunt mobilok, és ez nem korlátozódik a makulátlan eszközökre. A cég csak olyan telefonokkal nem foglalkozik, amik folyadékkal való érintkezés miatt hibásodtak meg, javíthatatlan alaplapi hibával rendelkeznek, esetleg feketelistásak: magyarán lopottak vagy elhagyták őket. A szerviz ugyan Bukarestben van, és a cég rövid távon nem is tervez magyar műhelyt, de a futárszolgáltatások gyorsaságának hála átlagosan 1–3 nap alatt célba jutnak a készülékek, a bevizsgálás pedig 24 órán belül megtörténik.

Az ilyen szolgáltatás iránti igényt jól mutatja, hogy Blaumann Bence elmondása alapján az október eleji indulás óta több mint 100 000 eurót, vagyis 40 millió forintnál is többet fizettek eladott telefonokért, az ügyfelek 60 százaléka pedig vásárló volt. Az értékesített telefonok több mint 73 százaléka iPhone volt, a legkelendőbb modelleknek pedig az (olcsóbbnak számító) iPhone 11 és az iPhone SE 2020 bizonyultak. Szorosan utánuk az iPhone 12 mini és az iPhone 13 következik.

A Samsung a második legkeresettebb márka a magyar vásárlók körében, a legtöbbet eladott készülékek a Samsung Galaxy S10, valamint a Samsung Galaxy S21

– mondta az ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy a kínálat azért korlátozódik Apple, Samsung, Xiaomi és Huawei készülékekre, mert az európai telefonpiac legjelentősebb részét ezen gyártók termékei fedik le, így biztosak lehetnek abban, hogy a legtöbben ilyen készülékeket keresnek. A kínálat kialakításakor a cég kifejezetten törekedett arra, hogy a legjobb modelleket válasszák ki, olyan telefonokat, amikre sokan vágynak és valódi minőséget képviselnek.

Nem találták fel a spanyolviaszt

A ReJoy üzleti modellje persze nem számít újnak, itthon is évek óta működnek olyan cégek, amik használt készülékekre szakosodtak. Gilányi Milán négy éve foglalkozik refurbished telefonokkal, a 2021-ben indult ShowMe webshop pedig kizárólag Apple-féle mobilokat kínál a vásárlóknak. A tulajdonos szerint a kereslet szüli a kínálatot, ezért élveznek előnyt az almás telefonok, de ebben szerepet játszik az is, hogy a vállalkozás startup jellege miatt egyelőre ezt a szegmenst tudják lefedni, de a jövőben nem zárják ki más gyártók termékeinek beemelését sem.

A készülékek zöme külföldről érkezik, hivatalos felújító cégtől, ellenőrzött forrásból. Egy kisebb hányadát pedig itthonról szerezzük be, egyre jobban nyitunk a magánszemélyek felé, az érdeklődők ezzel kapcsolatban a jövőben láthatnak majd több részletet. Természetesen az utóbbi esetben ugyanolyan szigorú követelményeknek kell megfelelnie az eszközöknek.

Gilányi elmondása szerint az általuk kínált termékeknek funkcionálisan minden tekintetben hibátlannak kell lennie, és ők is nagy hangsúlyt fektetnek az átvizsgálásra. Az esztétikai állapotot tekintve osztályozzák a készülékeket, ez alapján szabják az árakat. A némileg kopottabb modelleket olcsóbban kínálják, míg a szép vagy újszerű készülékek minimálisan drágábbak. A ShowMe törekszik a legszebb állapotú mobilok beszerzésére, inkább a minőségre, mintsem a mennyiségre figyelnek. Törött, repedt, hibás készülék nem kerülhet a kínálatukba.

„Egy alapos tisztítás követően teszteljük őket, ha kell, felújítjuk, elvégezzük a moduláris cseréket. Olyan eszközöket adunk el, amelyeket mi is szívesen használunk a mindennapokban.”

A cég szintén 12 hónapos garanciát kínál, ami minden funkcionális meghibásodásra vonatkozik, a ShowMe csak a külső fizikai behatás által keletkezett sérülésekre és az ázásra nem tud garanciát vállalni. Gilányi Milán elmondása szerint a működésük során még soha nem volt nagyobb affér a garanciális hibák miatt, gyorsan, szakszerűen, és rugalmasan hárítják el azokat. Az ügyfelek tisztában vannak vele, hogy használt terméket vásárolnak, és a szakember szerint a nagy számok törvénye alapján lesz garanciális probléma, nincsenek üvöltözős hívásaik. Gilányi kiemelte, hogy a ReJoyhoz hasonlóan nálunk sincs extra költsége az egy év garanciának.

A vásárlói igények is hasonlóak, mint a ReJoy-nál, vagyis az olcsóbb készülékekre sokkal nagyobb a kereslet. Gilányi szerint a tehetősebb réteg inkább megveszi újonnan a legfrissebb modelleket, míg az átlagemberek jóval nyitottabbak a jó ár-érték arányú vásárlásra. Emellett igyekeznek hangsúlyozni – és ezzel edukálni a megrendelőket –, hogy a környezettudatosság sem elhanyagolandó szempont egy készülék vásárlásakor.

Érdekes adalékként Szanitter Áron, a Vatera vezetője megkeresésünkre elárulta, hogy az online piactéren is nő a használt készülékek kereskedése: tavaly ilyenkor 89 százalék volt az ilyen készülékek aránya, ami idén november 1-22. között 92 százalékra emelkedett. Ezen a felületen ugyanakkor a Nokia a legnépszerűbb, amiben közrejátszik az is, hogy a márka retró modelljei is kelendők a gyűjtők körében. A második helyen a Samsung áll, az Apple pedig a harmadik.

A ReJoyra visszatérve: Gilányi Milán kérdésünkre nem tagadta, hogy az új konkurens megjelenése éreztette a hatását a hazai piacon, amiben hatalmas szerepe van a román eMagtól kapott hátszélnek. Ettől függetlenül örülnek a kezdeményezésnek, hisz a környezettudatosság jegyében járnak el ők is. A ShowMe tulajdonosa a jövőben szoros és izgalmas versenyre számít, amiből a vásárlók jöhetnek ki a legjobban. A cégük jelenlegi helyzetét Gilányi egy Moldován András idézettel jellemezte:

Egy ló sohasem vágtázik olyan sebesen, mint akkor, amikor egy másik lovat kell utolérnie és lehagynia.

Kézbe vettük

Bár a ReJoy oldalán tüzetesen szemügyre vehetők az eladó telefonok fotói, mi azért kíváncsiak voltunk, pontosan mit kap az ember, ha innen rendel készüléket, így az oldal kínálatából kiválasztottunk egy nagyon jó minősítésű iPhone 13 Pro és egy újszerű Galaxy Note 10+ készüléket, és alaposan szemügyre vettük ezeket. Itt érdemes megjegyezni, hogy az oldalon négy minősítés található: jó, nagyon jó, kiváló és újszerű – ezek mind a készülékek külsejére vonatkoznak.

A nagyon jó azt jelenti, hogy a képernyőn felületi karcolások, a burkolaton alig látható karcolások, foltok vagy elszíneződések lehetnek, míg az újszerű kategóriánál szinte tökéletes állapotú, csupán észrevehetetlen kopásnyomokkal rendelkező mobilra kell számítani.

A hozzánk érkező telefonok buborékos tasakban kerültek a dobozba, és az ígéreteknek megfelelően a dobozban ott volt a SIM-tálca tűje és egy töltőkábel. Ennél többet (adaptert, tokot) manapság már csak a kínai gyártók telefonjai mellett talál a vásárló. A nagyon jó minősítésű iPhone 13 Pro elsőre tökéletesnek tűnt, csak tüzetes szemrevételezés után találtunk egészen apró, szinte észrevehetetlen karcokat a fémkereten, illetve a kamerasziget alsó szélén.

Ennél persze jóval fontosabb, hogy az operációs rendszer szerint az akkumulátor 100 százalék kapacitással érkezett hozzánk, és átlagos használat mellett egyetlen töltéssel 49 órát tudtunk kihozni a telefonból. Problémával pedig egyáltalán nem találkoztunk a tesztidőszak alatt, sem a teljesítmény, sem a kamerák, sem az arcfelismerés vagy a kommunikáció terén. Mindezt a cikkünk írásakor 389 990 forintért kínálta a ReJoy (nagyon jó minősítés esetén), míg újonnan 470 ezret kell fizetni egy iPhone 13 Próért.

A 170 ezer forint környékén kínált Galaxy Note 10+ szintén kellemes meglepetés volt: makulátlan, karcok nélküli kijelző, hibátlan hátlap, minimális kopások a fém kereten, miközben a rendszer, az ujjlenyomat-olvasó és a kamerák pont úgy működtek, mintha új telefon került volna a kezünkbe. Az aksit illetően szintén nem volt ok panaszra: a rendszer szerint a telep nagyszerű (great) állapotban került hozzánk, amit bizonyított az átlagos használat mellett összehozott 47 órás üzemidő is. Magyarán: hiába volt használt a telefon, közel két napig bírta egyetlen feltöltéssel.

Figyelembe véve a készülékek állapotát, kiemelve az akkumulátort, a kínált áron mindkét készülék elég jó vétel, és ehhez még az is hozzájön, hogy adott egy év garancia, illetve a 30 napos visszaküldés, ha úgy éreznénk, hogy nem azt kaptuk a pénzünkért, amit szerettünk volna.

A iPhone 13 Pro esetén jelentkező, az új telefonhoz képest 80 ezerrel kedvezőbb árért cserébe – mint minden használt vagy refurbished termék esetében – persze le kell mondani az eredeti dobozról, a gyári töltőkábelről, a kibontás és az első felhasználás élményéről, illetve az is tagadhatatlan, hogy a vadiúj készülékek mellé hosszabb időre szóló (egy új iPhone esetén három év) jótállás jár. Hogy a barátságosabb árcéduláért mindezt megéri-e kihagyni, azt már mindenkinek magának kell eldöntenie.