Szombaton mindenki ingyen internetezhet ennél a szolgáltatónál

06-20 – ez a két számpár egy dátumot és egy mobilos előhívószámot is takarhat, ezen a hétvégén pedig a két értelmezés összekapcsolódik. A Yettel ugyanis június 20-án szombaton minden ügyfelénél leállítja az adatforgalmi számlálókat, ami azt jelenti, hogy teljesen ingyen és korlátlanul internetezhetnek aznap.

A kedvezmény automatikusan érvénybe lép mindekinél, és azok sem maradnak ki belőle, akiknek éppen nincs élő belföldi adatkeretük. Az adatforgalom használata tehát ezen a napon minden ügyfél számára díjmentes, az egyes tarifák szerinti sebességkorlátok viszont a megszokott módon érvényben maradnak.

A korlátlanság a legújabb generációs 5G-hálózaton is érvényes.

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