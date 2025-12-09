Ausztráliában holnaptól tilos a közösségi média 16 éves kor alatt

Szerdán éjfélkor életbe lép a közösségi médiás platformok használatára vonatkozó tiltás Ausztráliában – írja a Reuters. A törvény értelmében a tíz legnagyobb platformnak – köztük a Facebooknak, Instagramnak, TikToknak és a YouTube-nak – kötelességük lesz kiszűrni és letiltani a 16 éven aluli felhasználókat. Ha ezt nem teszik meg, akár több tízmillió dolláros büntetést is kaphatnak.

A kormány indoklása szerint a tiltásra azért volt szükség, hogy megvédjék a gyerekeket az internet káros hatásaitól, úgymint az online zaklatástól, a veszélyes tartalmaktól, a függőségektől és a mentális problémáktól. Sok szülő és gyermekvédelmi szervezet támogatja az intézkedést, a nagy technológiai cégek és több jogvédő szervezet viszont ellenzi a tiltást. Szerintük nehéz lesz pontosan ellenőrizni az életkort, sérülhet a szólásszabadság és a tiltás túl nagy beavatkozást jelent az emberek életébe.

Más országokban is tiltás jöhet

A kormányok mindenesetre világszerte – Dániától az Egyesült Államokon át Malajziáig – érdeklődve figyelik az új szabályozást és maguk is hasonlót fontolgatnak. Teszik mindezt négy évvel azután, hogy a Metától, a Facebook tulajdonosától kiszivárgott belső dokumentumok szerint a cég pontosan tudta, hogy a termékei hozzájárulnak a tinédzserek testképzavarához, lelki problémáihoz, sőt egyes esetekben öngyilkossági gondolatokhoz is, mégsem tettek semmit és a nyilvánosság előtt még a közösségi oldal és ezen problémák közötti összefüggést is tagadták.

„Szorosan követjük Ausztrália megközelítését ebben a témában. Ha a gyerekek biztonsága a tét, semmi nem zárható ki” – nyilatkozta a brit kormány egyik szóvivője az új ausztrál szabályozás kapcsán.

Új korszak kezdődik

Az új törvény eredetileg tíz közösségi médiás platformra terjed ki, de a kormány kész felülvizsgálni és kiegészíteni a listát, amennyiben a felhasználók körében új alternatívák jelennének meg. A jelenleg érintett tíz platform közül mindegyik jelezte, kész együttműködni az új szabályozással, kivéve Elon Musk X-ét. Egyes cégek az online tevékenység alapján történő életkorbecsléssel, mások szelfi alapú kormeghatározással, személyes iratok feltöltésével, vagy akár bankkártyaadatok ellenőrzésével tennének eleget a törvénynek. Elon Musk szerint viszont az egész tiltás olyan, mintha „hátsó ajtón keresztül akarnák ellenőrizni az összes ausztrál internet-hozzáférését”. A legtöbb platform egyébként szintén azt állítja, hogy az intézkedés sérti az emberek szólásszabadsághoz való jogát. Jelenleg egy ausztrál legfelsőbb bírósági eljárás is zajlik az ügyben.

A közösségi médiával foglalkozó cégek számára az új szabályok bevezetése egy új, nehezebb korszak kezdetét jelenti: kutatások szerint a felhasználók számának növekedése stagnál, és az emberek egyre kevesebb időt töltenek ezeken a felületeken. Ez hosszú távon komoly gondot jelenthet az iparág számára.

„Úgy gondolom, lassan véget ér az az időszak, amikor a közösségi médiára úgy tekintettek, mint a teljesen szabad önkifejezés korlátlan terepére” – mondta Terry Flew, a Sydney-i Egyetem Mesterséges Intelligencia, Bizalom és Irányítás Központjának társigazgatója.

Ha a közösségi média már a felfutása idején ilyen szabályok szerint működött volna, ma valószínűleg nem is lenne ez a vita

– tette hozzá, utalva azokra a lépésekre, amiket a közösségi oldalak tettek az elmúlt évek rossz sajtóhíreire és a kormányzati fenyegetésekre reagálva. Példának hozta fel a 13 éves korhatár bevezetését és a tizenéveseknek szánt extra adatvédelmi beállításokat, ám szerinte ezek a változtatások túl későn történtek meg.