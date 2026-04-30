európai unióinternetmagyarországéletkor-ellenőrzés
Tech

Kötelező netes életkor-ellenőrzést vezet be az EU

STR/NurPhoto via Getty Images
Életkor-ellenőrzési megoldás egy mobiltelefonon.
admin Lányi Örs
2026. 04. 30. 12:38
Arra sürgetik a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás bevezetését, és még ez év végéig tegyék elérhetővé.

Egyre több ország vezet be életkor-ellenőrzési rendszert az interneten, amelynek célja, hogy a 18 éven aluli felhasználók ne tudják elérni a közösségi, szerencsejáték- és pornóoldalakat. Április 29-én pedig az Európai Bizottság is elfogadott egy ajánlást, amelynek részeként arra sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás bevezetését, és még ez év végéig tegyék elérhetővé.

A tájékoztatás szerint a Bizottság kidolgozott egy olyan, uniós életkor-ellenőrzési alkalmazási tervet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy igazolják, elmúltak 18 évesek, anélkül, hogy felfednék pontos életkorukat, személyazonosságukat vagy bármilyen más személyes adatukat. Most, mint írják, a tagállamokon a sor, hogy testre szabják és elkészítsék az alkalmazást állampolgáraik számára.

A tagállamok bevezethetik az uniós életkor-ellenőrzést önálló alkalmazásként, vagy integrálhatják azt az európai digitális azonosító tárca rendszerébe.

Az ajánlás meghatározza azt is, hogy a tagállamoknak milyen intézkedéseket kell meghozniuk az életkor ellenőrzésére szolgáló uniós megoldás gyors elérhetőségének és interoperabilitásának biztosítása érdekében, miközben szem előtt tartják a kiberbiztonságot és az adatvédelmet.

A hatékony és az adatvédelmet tiszteletben tartó életkor-ellenőrzés a következő darab a kirakósban, amelynek befejezéséhez egyre közelebb kerülünk, miközben egy olyan online tér kialakításán dolgozunk, ahol gyermekeink biztonságban vannak, és ahol felhatalmazást kapnak arra, hogy pozitívan és felelősségteljesen használják a felnőttek jogainak korlátozása nélkül

– jelentette ki Henna Virkkunen, a Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik