Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia

Akár három évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigyrákot egy új mesterségsintelligencia-modell – írja a Live Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT-felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek.

A kutatás során az MI-modellnek összesen 2000 CT-képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött.

A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszában lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelését.

A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus, túlélési aránya 10 százalék körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel, a CT-felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek.

Az új MI-modell a korai stádiumú, az orvosok számára rejtve maradt esetek 73 százalékát felismerte a CT-eredmények alapján. Átlagosan 16 hónappal sikerült előbb azonosítania a tumort, mint a radiológusoknak.

