youtubehibagooglelefagy
Tech

Baj van a YouTube-bal: sokaknál lefagy és zabálja a RAM-ot

youtube, probléma, hiba, google, lefagy, ram
Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images
Youtube logó.
admin Lányi Örs
2026. 05. 05. 12:33
youtube, probléma, hiba, google, lefagy, ram
Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images
Youtube logó.

Komoly gond merült fel a YouTube-nál: több fórumon, köztük a Redditen arról számoltak be az elégedetlen felhasználók, hogy a videós platform gyakran lefagyasztja a böngészőt, és a szokásosnál nagyobb mennyiségű RAM-ot fogyaszt – írja a Tom’s Hardware.

A hiba nemcsak a Google böngészőjét, a Chrome-ot érinti: a Brave-ra, a Firefoxra és a Microsoft Edge-re is sokan panaszkodtak. Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az egyes YouTube-lapok több mint 7 GB RAM-ot fogyasztottak. 

A kezdeti jelentések közül sok a hirdetésblokkolókat tették felelőssé a problémáért, azonban a fejlesztők most egy hibára mutattak rá a platform kezelőfelületének kódjában, amely a böngészőket egy végtelen elrendezés-újraszámítási ciklusba zárhatja.

A hvg hozzáteszi: egyelőre úgy tűnik, nem áll rendelkezésre javítás a problémához, és mivel a Firefox mellett a Chromium-alapú böngészőket is érinti a gond, valószínű, hogy nem a böngészőprogramok a hibásak. Cikkünk közzétételéig sem a Google, sem pedig a YouTube nem erősítette meg a probléma forrását.

Kapcsolódó
google, youtube, ai, keresés, frissítés, teszt
Teljesen megváltozhat a YouTube keresője
Egyelőre még csak tesztelik a funkciót, de ha megtartják, az jelentős változást hoz majd.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Huth Gergely: A Balásy-ügy tervezett államcsíny
Feltételhez kötné a családi pótlék megduplázását a Mi Hazánk
Tíz ok, ami miatt középpárttá zsugorodhat az Orbán Viktor vezette Fidesz
Kvíz: mennyire emlékszel az általános iskola kötelező olvasmányaira?
A könnyeivel mosakvó Balásy Gyula: cégek áron felül, ingyen átadók
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik