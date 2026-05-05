Baj van a YouTube-bal: sokaknál lefagy és zabálja a RAM-ot

Komoly gond merült fel a YouTube-nál: több fórumon, köztük a Redditen arról számoltak be az elégedetlen felhasználók, hogy a videós platform gyakran lefagyasztja a böngészőt, és a szokásosnál nagyobb mennyiségű RAM-ot fogyaszt – írja a Tom’s Hardware.

A hiba nemcsak a Google böngészőjét, a Chrome-ot érinti: a Brave-ra, a Firefoxra és a Microsoft Edge-re is sokan panaszkodtak. Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az egyes YouTube-lapok több mint 7 GB RAM-ot fogyasztottak.

A kezdeti jelentések közül sok a hirdetésblokkolókat tették felelőssé a problémáért, azonban a fejlesztők most egy hibára mutattak rá a platform kezelőfelületének kódjában, amely a böngészőket egy végtelen elrendezés-újraszámítási ciklusba zárhatja.

A hvg hozzáteszi: egyelőre úgy tűnik, nem áll rendelkezésre javítás a problémához, és mivel a Firefox mellett a Chromium-alapú böngészőket is érinti a gond, valószínű, hogy nem a böngészőprogramok a hibásak. Cikkünk közzétételéig sem a Google, sem pedig a YouTube nem erősítette meg a probléma forrását.