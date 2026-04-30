Teljesen megváltozhat a YouTube keresője

A Google nem rejti véka alá, hogy minden szolgáltatásába be akarja építeni a mesterséges intelligencia alapú keresés lehetőségét. A cég bejelentése szerint az új, MI-alapú keresés a videómegosztóján fog először megjelenni, amely egy új, Ask YouTube nevű funkciót fog kapni, írja az Engadget.

A magyarul minden bizonnyal Kérdezd a YouTube-ot nevű funkció lehetővé teszi, hogy összetett kérdéseket tegyünk fel, és „átfogó eredményeket kapjunk, amelyek videót és szöveget is tartalmaznak, majd további kérdéseket tegyünk fel a részletek megismeréséhez”. A kísérleti funkciót elsőként az Egyesült Államokban tesztelik, április végétől június 8-ig, a 18 éves vagy idősebb amerikai prémium előfizetők körében.

Hogy működik majd?

A használathoz először is engedélyezni kell az MI-keresési funkciót a fiókbeállítások között. Ezután a „Kérdezd a YouTube-ot” gombra kell majd kattintani a keresősávban, ahol megjelennek majd javaslatok, de sajátot is beírhatunk.

Az eredmények megtekintése után további kérdéseket tehetünk fel, így pontosíthatunk a találatokon, de választhatunk is a javasolt tartalmak közül.

A Verge gyorstesztje szerint az „Apollo 11 holdra szállásának rövid története” kérdésre a küldetés összefoglalója, valamint a releváns információkhoz tartozó videók és időbélyegek jelentek meg. A további kérdéseknél hasonlóan pozitív eredményeket tapasztaltak, de amikor például Steam Controller kapcsán kerestek tartalmakat, a felsorolásban tényszerűen pontatlan információk is megjelentek. Ez azt jelenti, hogy a rendszer még közel sem hibátlan.