A Duolingo ingyen felkészít a középfokú nyelvvizsgára

A Duolingo mára egyértelműen az egyik legnépszerűbb nyelvtanuló alkalmazássá vált, azonban volt egy komoly hátránya: eddig csupán alapfokú (A2 vagy B1) nyelvvizsgára elegendő tudást volt képes átadni az ingyenes felhasználóknak. Most azonban 9 nyelven már középfokú (B2) nyelvvizsgára elegendő tananyag is elérhető pénz fizetése nélkül – írja a Techcrunch.

A bejelentés szerint mostantól angolul, spanyolul, franciául, németül, olaszul, portugálul, japánul, koreaiul és kínaiul kínál ingyenes haladó nyelvi oktatási tartalmakat.

A cég közlése szerint mindez magába foglalja az olvasásos és a hallásos szövegértési feladatokat is. A felhasználók ennek köszönhetően fel tudnak majd készülni egy állásinterjúra, egy külföldi útra, a tanfolyam végére pedig külön fordítóprogram nélkül is megérthetik akár az adott nyelven íródott híreket, könyveket, vagy filmeket.

A felhasználók természetesen az androidos készülékeken, iPhone-okon és a webes felületen keresztül is hozzáférhetnek az újításhoz.

A Duolingo döntése, hogy ingyenesen kínál haladó szintű tanulási lehetőségeket, azt a célt szolgálja hogy növekedjen az ingyenes felhasználói bázis. A cég közlése szerint 2025 negyedik negyedévében napi 52,7 millió aktív felhasználójuk volt, ami 30 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest, ezek közül pedig idővel sokan előfizetővé válnak. Az előfizetői bázis a legutóbbi adatok szerint 12,2 millió felhasználó volt.