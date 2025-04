A Duolingo babérjaira tör a Google Fordító

Új funkció érkezik hamarosan a Google Fordító alkalmazásba – írja az Android Authority. A lap szakértői kiszúrták, hogy a v9.7.102 kódnevű verzióban megjelent egy eddig ismeretlen Practice, azaz gyakorlás gomb, ami arra utal, hogy egy oktatási célú funkció is kerülhet az appba.

A Google Fordító eddig egy egyszerű fordítóprogram volt – abból sem a legjobb –, de a Google márkanév miatt ha egy oktató célú, új komponens is bekerülne az alkalmazásba, nem kizárt, hogy milliók kapnának rá, kihívót állítva a Duolingónak is.

A funkció használatához be kell majd jelentkezni a fiókba, valószínűleg azzal a céllal, hogy az alkalmazás nyomon tudja követni a felhasználó fejlődését. Emellett engedélyezni kell a mikrofonhoz való hozzáférést is, vélhetően azért, mert beszédet is gyakorolni lehet majd a nyelvlecke részeként.

A szakértőknek sikerült is aktiválnia a funkciót angol és spanyol nyelv között, de az egyelőre nem működőképes. Ennek oka az lehet, hogy a Google több nyelvvel akar elstartoltatni a funkciót. Hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, egyelőre nem tudni.