Egy bravúros terv miatt tovább működhetnek a Voyager-űrszondák

A küldetés megmentése érdekében újabb műszert kapcsoltak ki a Voyager-1 űrszondán – írja a Live Science. Közel 50 évnyi űrben töltött idő után a kapacitása végéhez közeledik, a szerkezet leállításával szeretnének energiát spórolni, ám a NASA döntése után a kutatók egy olyan ötlettel rukkoltak elő, amely meghosszabbíthatja a Voyager-1 és a Voyager-2 űrszonda élettartamát.

Egyre több műszerüket állítják le

Április 17-én leállították a Voyager-1 alacsony energiájú töltött részecskés kísérletét (LECP), amely az elmúlt 49 évben az űrszondát körülvevő ionokat, elektronokat és kozmikus sugárzást figyelte. Mostanra azonban a Voyager-1 nukleáris erőforrása vészesen alacsonyra csökkent, különösen, miután a februárban tervezett forgásmanőver váratlan energia-visszaesést okozott. Az űrszonda ideje hamarosan lejár. Az űreszköz egy radioizotópos termoelektromos generátorral működik, amely a lebomló plutóniumot alakítja át energiává – ez a Voyager-2 esetében is igaz.

A Voyager-programot irányító NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) képviselői egy bejegyzésükben azt írták, hogy próbálnak energiát megtakarítani bizonyos műszerek és fűtőrendszerek lekapcsolásával, viszont óvatosnak kell lenniük, hogy az üzemanyag-vezetékek ne fagyjanak be.

A legutóbbi lekapcsolás után a Voyager-1 űrszondán a tíz tudományos műszerből csak kettő működik tovább, míg a Voyager-2-n jelenleg három műszer üzemel. Ezek segítségével tudták a tudósok a Naprendszeren túli űr viszonyait és fizikai tulajdonságait feltérképezni.

A Voyager-1-hez bármilyen parancs elküldése 23 órát vesz igénybe, mert a szonda nagyon messze van a Földtől – 25 milliárd kilométerre. Miután a JPL továbbította a parancsokat a leállásról, a LECP leállítási folyamata valamivel több mint három órát vett igénybe. Az újraindítás – különösen a hideg és a távolság miatt – kissé bonyolultabb lehet.

A mindkét űrszondát megmentő ötlet

A Voyager-1 legutóbbi műszerkikapcsolása körülbelül egy évvel hosszabbítja meg az űreszköz élettartamát, de a tudósoknak már van elképzelésük arról is, hogy hogyan hozhatnának ki még ennél is többet belőle. A JPL szakértői az ötletükkel próbálják meghosszabbítani nemcsak a Voyager-1, hanem a Voyager-2 élettartamát is.

A terv szerint pár árammal ellátott eszközt egyszerre cserélnének ki, néhány dolgot pedig kikapcsolnának, és alacsonyabb energiaellátású alternatívákkal helyettesítenék őket. Így az űreszköz elég meleg marad a további kutatásokhoz és az adatok továbbításához.

Jelenleg a Voyager-1 két működő műszere a mágneses mezőket vizsgálja és a plazma hullámait. Viszont, ha minden a tervek szerint alakul, a kutatók remélik, hogy elegendő energiát nyerhetnek vissza ahhoz, hogy újra bekapcsolják a LECP-t.

Az ötletet májusban és júniusban fogja letesztelni a JPL a Voyager-2-n, amelynek több energiája van, és közelebb van a Földhöz. Ha minden jól megy, a Voyager-1-en legkorábban júliusban tesztelhetik le.

Az űrszondát 1977-ben indították útjára, a Jupiter és a Szaturnusz felderítésére, majd a küldetést többször is meghosszabbították. 2012-ben a Voyager-1 hivatalosan is belépett a csillagközi térbe, az első űrszonda lett, amely a Naprendszeren kívülről küld adatokat. A mai napig ez a történelem legmesszebb eljutott űrszondája. „Testvére”, a Voyager-2 űrszonda a Jupitertől a Neptunuszig minden külső bolygót felderített, körülbelül hat évvel később lépett be a csillagközi térbe, és a két űreszköz a mai napig is küldi a jeleket.