Ez a hajszárító már igazodik az országhoz, ahová utazunk vele

A Dyson bemutatja a Supersonic Travel hajszárítót, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a modern utazók igényeinek anélkül, hogy kompromisszumot kötne. Az új hajszárító 32 százalékkal kisebb és 25 százalékkal könnyebb, mint a Dyson Supersonic alapmodellje, a súlya pedig kevesebb, mint egy doboz üdítőé (310 gramm).

6,6 x 22 x 7 centiméteres méreteinek hála kézipoggyász-kompatibilis, könnyedén elfér kézitáskában, fedélzeti poggyászban vagy kabinbőröndben. Paraméterei ellenére ugyanakkor a gyártó ígérete szerint ugyanazt a Dyson-termékekre jellemző teljesítményt és élményt nyújtja, ráadásul ez egy olyan hajszárító, amely lehetővé teszi a meglévő Dyson Supersonic vagy Dyson Supersonic Nural tartozékok használatát.

Fontos újdonság továbbá, hogy az hajszárító feszültsége automatikusan alkalmazkodik azon országéhoz, ahová elutazunk vele.

Ennek azért van jelentősége, mert a világ alapvetően két nagy táborra oszlik: vannak országok, ahol 100–127 voltos feszültséget biztosítanak a konnektorok (például az USA vagy Japán), illetve az olyan területek, ahol 220–240 volt (például Európa, Ázsia nagy része) közötti a feszültség. Bár manapság a legtöbb elektronikai eszköz (laptop töltők, telefonok) univerzális, tehát 110 és 240 volt között bármivel elboldogulnak, de az olyan az „egyszerűbb” eszközöknél, mint egy hajszárító, hajvasló, sima vasaló vagy vízforraló még ma is gondot okozhat az eltérés. Csak a példa kedvéért: egy amerikai piacra gyártott, 110 voltos hajszárítót egy 230 voltos európai konnektorba dugva pillanatok alatt túlmelegedhet és leéghet az eszköz, míg egy európai variáns egyszerűen nem fog működik az USA-ban, mert nem kap elég feszültséget a működéhez.

Ezen változtat a Supersonic Travel, ami a modern műszaki eszközökhöz hasonlóan már képes kezelni a feszültségkülönbséget, és minden országban gond nélkül használható.

A Dyson megoldása emellett (az elődeihez hasonlóan) intelligens hőszabályozó technológiával rendelkezik, amely másodpercenként 100 alkalommal méri a légáram hőmérsékletét, megakadályozva a túlzott hőkárosodást, miközben a precízen megtervezett légáramlás gyors és egyenletes szárítást biztosít.

Mindez persze nem olcsó mulatság, hiszen a hajszárítóért az USA-ban 300 dollárt kérnek, ami annyit tesz, hogy itthon 100 ezer forint körényékén lehet majd beszerezni.