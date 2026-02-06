Atomtöltetekkel védhető meg a Föld a felé tartó aszteroidáktól

Jó ötlet lehet atombombával eltéríteni egy aszteroidát – írja a ScienceAlert. Brit kutatók új tanulmánya szerint a vasban gazdag aszteroidák nem robbannak szét egy találattól, ezért viszonylag könnyen eltéríthetők a pályájukról.

A NASA bolygóvédelmi küldetése, a DART misszió óta bebizonyosodott, hogy az emberiség képes lehet aszteroidák eltérítésére: 2022 szeptemberében sikeresen módosították egy Föld felé tartó aszteroida pályáját. A DART misszióban alkalmazott módszer azonban csak bizonyos méretű aszteroidákig működik, így felmerül a kérdés, hogy a nagyobb objektumokat hasonló módon, például egy atomtöltet segítségével el lehet-e téríteni a pályájukról.

A módszer elméletileg működhet, de rengeteg veszéllyel járhat: ha a becsapódás helye vagy ereje nem megfelelő, az aszteroida széttöredezhet, így az objektum egyetlen darab helyett több részben bombázná a Földet. Gyakorlati kísérletek hiányában az Oxfordi Egyetem fizikusai a nukleáris eltérítéssel foglalkozó Outer Solar System Company (OuSoCo) startupcéggel közösen elemezték, mi történne egy vastartalmú űrkőzettel, ha különböző hatásoknak tennék ki.

A szimulációs vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az űrkőzetek sokkal nagyobb terhelést bírnak, mint azt a korábbi kísérletek és megfigyelések alapján feltételezték. Az aszteroidák erősebbé válnak, ha intenzív becsapódás éri őket.

A kutatók a CERN-ben található Szuper Proton Szinkrotron részecskegyorsítót használták egy Campo del Cielo-i vasmeteoritból származó minta besugárzására, alacsony és magas intenzitással. A mérések alapján a meteoritminta meglágyult, meghajlott, majd újra megerősödött. Emellett megfigyelték, hogy minél erősebb ütés éri a felszínét, annál hatékonyabban oszlatja el az ütésből származó energiát.