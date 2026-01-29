Februárban árat emel a SkyShowtime: ennyivel kell többet fizetni

2026 februárjában árat emel a SkyShowtime, jelentette be a streaming-szolgáltató az előfizetőknek kiküldött levelében. A cég közleménye szerint az emelésre azért van szükség, hogy „továbbra is a legjobb megtekintési és vásárlói élményt nyújthassák”.

A drágulás február 24-én lép életbe.

Ettől kezdve a Standard csomag ára havi 2799 forintról 3190 forintra emelkedik, ami kicsit több, mint 10 százalékos emelésnek felel meg. A reklámos változat díja 1999 forintról 2590 forintra módosul. Az örökké féláras promócióval rendelkezők az eddigi 1399 forint helyett így már 1595 forintot fognak fizetni havonta.

A Prémium csomag szintén drágább lesz: ezért a mostani 3999 forint helyett már 4390 forintot kell kicsengetni, ami szintén közel 10 százalék emelés. Azok, akiknek aktív az örökké féláras promóciójuk, 1999 forint helyett 2194 forintot fognak fizetni havonta.

Volt már változás az előfizetésekben?

A SkyShowtime 2023 februárjában indult el Magyarországon, majd alig egy év elteltével bejelentették, hogy kettébontják a standard előfizetést, így azon év áprilisában elérhetővé vált a „Standard előfizetés reklámokkal” nevű csomag is. 2024 októberében bevezettek egy harmadik előfizetést, a Prémiumot.

A mostani változtatás minden csomagot érint. Akinek már van aktív előfizetése, és megtartaná, nincs teendő, az emelt összeget fogják levonni a következő számlázásnál. A streaming oldalán persze lehetőség van az előfizetői csomag módosítására és a lemondásra is.