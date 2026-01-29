Ennyi volt: a Tesla leállítja két népszerű modell gyártását

A Tesla rajongói már 2025 nyarán észrevehették, hogy a Tesla leállította a Model S és X típusú járművek rendelését Európában. Most pedig az is kiderült, hogy ez nem véletlenül. Elon Musk vezérigazgató ugyanis bejelentette a részvényeseknek: hivatalosan is kukázzák mindkét termékcsaládot, leállítják a gyártást.

Tudom, szomorú, de itt az ideje, hogy véget vessünk az S és X programoknak, ez ugyanis része az autonóm jövő felé való tett lépéseinknek.

Az Autoblog szerint a gyártás a következő negyedévben fejeződik be, és egyelőre úgy tűnik, nem lesznek utódjai a modelleknek. A hamarosan megszűnő Model S a legrégebbi aktívan gyártott modell, amely 2012 óta van forgalomban – és nagyjából a Roadster utódjának szánták. Az X modell 3 évvel később jelent meg.

Az üzem, amelyben jelenleg a Model S és a Model X összeszerelése zajlik, hamarosan átalakítják, és a cég Optimus humanoid robotjait fogják itt gyártani. Elon Musk, a cég vezérigazgatója jelezte: a rövidtávú cél az, hogy a gyártás megkezdése után évente egymillió Optimus robotot gyártsanak.

Baj van a Teslánál?

A helyzet nem fest túl jól a Tesla szempontjából: Elon Musk ugyanis azt is bejelentette, hogy a Tesla profitja 46 százalékkal esett vissza 2025-ben az előző évhez képest. Ehhez a szakértők szerint minden bizonnyal hozzájárult a Trump-adminisztrációban való szerepvállalása, illetve a kínai riválisok, főleg a BYD erősödése, amely mostanában már több kocsit ad el, mint a Tesla.

Az elektromos járműveket gyártó vállalat azt is közölte, hogy 2025-ben 3,8 milliárd dolláros nyereséget könyveltek el, ami a Yahoo Finance szerint évek óta a legalacsonyabb érték. Az autóeladásokból származó teljes bevétel 11 százalékkal csökkent éves szinten. A Tesla 2025-ben világszerte 1,63 millió autót szállított ki.