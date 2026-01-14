Így védhetők a telefonok a téli időjárásban

Az erőteljes hóesés és a tartós fagy a mobiltelefonok és más eszközök számára is komoly kihívást jelent. A hideg, a nedvesség és a hirtelen hőmérséklet-változások kombinációja károsíthatja a készülékeket, ezért a Yettel összegyűjtötte, milyen módszerekkel védhetjük telefonunkat a téli szélsőségektől.

Hogyan védhetjük a telefont télen?

A szolgáltató közleménye szerint a hidegben gyorsabban merülnek az akkumulátorok, a hirtelen hőmérséklet-változás – például, amikor bemegyünk a hidegből egy fűtött helyiségbe – pedig párakicsapódást okozhat a telefon belsejében, ami károsíthatja az elektromos alkatrészeket. Ezért a téli időben a telefont érdemes a nadrágzseb helyett – ahol nem sok védelmet kap a külvilág hatásaitól – kabátunk zárható belső zsebébe rakni, ahol melegebb van, és kisebb eséllyel esik ki, ázik be vagy ütődik.

A nedvességtől és az ütődésektől emellett vízálló tokkal és védőfóliával is óvhatjuk.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy téli kesztyűben ne használjuk telefonunkat, úgy ugyanis könnyebben ejtjük ki a kezünkből. Az akkumulátor kímélése érdekében pedig használjunk energiatakarékos üzemmódot, a megszokottnál eggyel tudatosabban tervezzük meg a következő töltési lehetőségünket, esetleg gondoskodjunk hordozható akkumulátorról, powerbankről.

Mit kell tenni, ha beázik a telefon?

Hiába vagyunk óvatosak, előfordulhat, hogy a telefon mégis beázik. Ilyen esetben azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, és ne próbáljuk használni, mert ez súlyosbíthatja a helyzetet. Ha leszedhető akkumulátoros telefont használunk, azt távolítsuk el minél hamarabb, így megelőzhetünk egy esetleges rövidzárlatot.

Puha, száraz ruhával töröljük le a készüléket, de ügyeljünk arra, hogy a csatlakozókba, hangszóróhoz ne söpörjünk vizet. A hajszárító vagy egyéb hőforrás használatát kerüljük, hiszen a túl magas hőmérséklet károsíthatja a belső alkatrészeket. A megtörölgetett mobilt hagyjuk szobahőmérsékleten, szellős helyen száradni. Ha van rá lehetőségünk, tegyük egy tál nyers rizsbe a készüléket, ami segít felszívni a nedvességet.

A beázott telefont legalább 24 órán át kell száradni hagyni. Ha az ezt követő bekapcsolás után észlelünk bármilyen rendellenességet, érdemes szakszervizhez fordulni.